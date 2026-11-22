A corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin, que está com a maioria das funcionalidades de sua plataforma suspensa desde 2 de novembro, anuncia em seu site que passará a cobrar uma anuidade de R$ 46,80 para todos os clientes.

Essa taxa substitui a taxa de inatividade que a corretora de criptomoedas cobrava até agora. Com isso, usuários ativos receberão a primeira cobrança em 20 de dezembro referente aos próximos 12 meses e novos clientes receberão a primeira cobrança após 12 meses da abertura da conta.

De acordo com a empresa, a cobrança de anuidade vem por conta da nova regulamentação dos criptoativos no Brasil. O Mercado Bitcoin está com pedido em análise pelo Banco Central para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no país.

Para isso, a companhia precisou incorrer em uma série de custos que vão dos requisitos de capital mínimo à criação de diretorias e áreas voltadas à prevenção de lavagem de dinheiro, além da contratação de auditorias.

"Com a nova regulação, plataformas como o Mercado Bitcoin passaram a seguir padrões ainda mais rigorosos. São regras bem-vindas, que exigem investimento contínuo em sistemas, processos e pessoas. É isso que garante a você um ambiente ainda mais confiável para investir", diz a exchange.

Ataque hacker

O Mercado Bitcoin sofreu um ataque hacker que desviou US$ 49 milhões, o equivalente a mais de R$ 200 milhões na época, da corretora. A companhia paralisou todas as atividades de usuários em sua plataforma depois disso e tem voltado aos poucos, começando pela visualização de saldos, saques de reais via Pix até negociação de stablecoins.

A negociação de bitcoin, por sua vez, deve voltar nesta segunda-feira, 23.

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