Trump diz que está preparado para disputa judicial pela demissão de Lisa Cook do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estar pronto para enfrentar uma batalha judicial com a diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, após demiti-la na noite desta segunda-feira, 26, alegando falsificação de documentos de hipoteca.

Já o Fed declarou que seguirá qualquer decisão judicial no processo movido por Lisa Cook contra sua demissão. Um porta-voz do banco central americano ainda destacou que não havia decisões oficiais sobre a permanência de Lisa no conselho.

“O advogado de Lisa Cook informou que ela contestará rapidamente essa medida judicial e buscará uma decisão que reforce sua capacidade de seguir desempenhando suas funções como membro do Conselho de Governadores do Sistema do Federal Reserve (Fed), conforme confirmado pelo Senado”, afirmou o comunicado do Fed.

Em reunião com sua equipe na terça-feira, Trump comentou que também acataria qualquer decisão judicial, mas indicou que não estava preocupado com a contestação feita por Lisa Cook, segundo informações da Bloomberg.

"Ela parece ter cometido uma infração, e ela não pode cometer uma infração — especialmente essa infração, porque ela é responsável, se você pensar bem, por hipotecas", disse o presidente.

O advogado de Cook afirmou que entraria com uma ação judicial contra a tentativa de Trump de afastá-la do Conselho de Governadores do Fed por justa causa. Trump repetiu suas preocupações sobre as alegações envolvendo Cook em dois pedidos de hipoteca, nos quais ela teria afirmado que uma casa era sua residência principal. Trump também mencionou que já estava considerando "pessoas muito boas" para ocupar a vaga de Cook.

"Em breve teremos a maioria, então quando isso acontecer, será ótimo, e o mercado imobiliário mudará para melhor", afirmou Trump.

Ele sugeriu ainda a possibilidade de transferir Stephen Miran, atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos — indicado para preencher uma vaga no conselho com mandato até janeiro — para a posição de Lisa Cook, que tem mandato até 2038.

"Vamos ver o que acontece. Colocamos um homem muito bom em uma função, transferimos ele para um cargo de longo prazo e escolhemos outra pessoa. Mas estamos muito satisfeitos com quem temos lá", disse Trump a repórteres.

As declarações de Trump indicam que ele não tem intenção de recuar em uma disputa que gerou preocupações sobre a independência do banco central, um princípio fundamental para os mercados americanos que sustenta a classificação de crédito do país.

Lisa Cook, por sua vez, afirmou em um comunicado que Trump não tem autoridade para removê-la e garantiu que não renunciará ao cargo. Sua advogada, Abbe Lowell, confirmou que Cook entrará com uma ação judicial contra sua demissão.

"Continuarei a cumprir minhas obrigações para ajudar a economia dos EUA, como venho fazendo desde 2022", declarou.

Pressão de Trump sobre o Fed

A tentativa de Trump de remover Lisa Cook — a primeira mulher negra a servir no Conselho de Governadores do Fed — marca um novo capítulo na busca do presidente por exercer maior controle sobre o banco central dos EUA, o que pode gerar um impacto significativo na política monetária do país.

Caso Trump consiga substituir Lisa, ele terá uma maioria de quatro membros no conselho do Fed, composto por sete, o que lhe dá mais influência, especialmente em relação aos cortes nas taxas de juros, que Trump tem defendido, além de suas críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell.

Nunca um presidente havia removido um membro do conselho do Fed. A tentativa de Trump foi amplamente criticada por democratas, com Elizabeth Warren, principal membro do Comitê Bancário do Senado, acusando-o de agir de forma autoritária.

"A tentativa ilegal de demitir Lisa Cook é mais um exemplo de um presidente desesperado em busca de um bode expiatório para encobrir sua falha em reduzir os custos para os americanos", disse Warren em um comunicado. “Isso viola flagrantemente o Federal Reserve Act e deve ser anulado pela justiça.”

Ao contestar sua remoção, Lisa Cook pode buscar uma liminar que garanta sua reintegração enquanto o processo judicial segue.

O governo Trump não planeja realizar novas entrevistas para preencher a vaga de Lisa Cook no conselho, como fez quando a governadora Adriana Kugler renunciou recentemente. O foco, segundo fontes consultadas pela Bloomberg, é concluir o processo de seleção para substituir Powell e, então, avaliar se outros candidatos seriam adequados para as vagas restantes.

Lisa Cook é a mais recente figura pública a ser alvo de investigações relacionadas a hipotecas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional, aliado político de Trump, que também solicitou ao Departamento de Justiça que investigue as solicitações de empréstimo de outras figuras, como o senador Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que moveu uma ação civil contra a Trump.