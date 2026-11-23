Um estudo da fintech Efí Bank revelou que as empresas receberam 5,5 vezes mais em pagamentos via Pix do que em boleto em 2026. Em 2021, pouco depois da criação da ferramenta de pagamentos instantâneos pelo Banco Central, o Pix representava 24,7% do que era pago com boleto.

O levantamento foi realizado junto à base de clientes do Efí, uma instituição que existe desde 2007 e atua com automação de cobranças, Pix e open finance focada em atender empresas. O Efí possui mais de 800 mil clientes no Brasil.

Apesar do avanço do Pix, o Efí diz que o boleto ainda é bastante utilizado por Pequenas e Médias Empresas (PMEs), principalmente quando se tratam de cobranças recorrentes e com valores maiores. Nesses casos, o boleto concentra 63,2% dos valores recebidos

Denis Silva, CEO do Efí, afirma que o boleto ainda tem "forte representatividade" no dia a dia do brasileiro e serve como uma possibilidade de crédito importante para empreendedores. De 2021 a 2025, de acordo com ele, os valores pagos via boleto cresceram 108%, mas boa parte deles via Pix ou QR Code.

"O mercado tem evoluído nas diversas formas de pagamento, que vão facilitar tanto a gestão dos empreendedores quanto a jornada dos clientes", avalia.

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