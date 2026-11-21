Por Andrey Guimarães Duarte*

No fim de outubro, a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, foi roubada em US$ 6,3 bilhões, o maior assalto da história do setor e talvez um dos maiores de todos os tempos. O golpe não foi cinematográfico, pois dispensou túneis, maçaricos e reféns. Começou com uma entrevista de emprego falsa.

Um engenheiro da empresa foi abordado no LinkedIn por um suposto diretor de projetos, passou por conversas com um recrutador e um “CEO” de fachada e, convencido da oportunidade, baixou o que parecia ser o teste técnico do processo seletivo. Era um arquivo com um programa espião, e por ele os invasores, hackers norte-coreanos segundo a empresa, entraram nos sistemas internos. Os saques ficaram suspensos por dois dias e a companhia afirma ter reposto as moedas com reservas próprias. Mais importante que o desfecho é a cena: o maior cofre do mundo digital foi arrombado por uma simples conversa.

O episódio ajuda a enxergar uma mudança silenciosa que levou cinquenta anos para se completar. Em 1975, 83% do valor de mercado das quinhentas maiores empresas americanas estava em bens físicos, como fábricas, máquinas, estoques e terrenos. Em 2025, a relação se inverteu e temos 92% desse valor no que não se toca, como marcas, software, dados e patentes, além da expectativa que o mercado deposita neles (Ocean Tomo). O investimento mundial em ativos intangíveis passou de US$ 10 trilhões em 2025 (WIPO), e o estoque desses ativos nas empresas chegou a US$ 97,6 trilhões, dois terços do PIB global (Brand Finance). A riqueza mudou de lugar dentro de uma única vida humana, e quem nasceu no mundo dos galpões envelhece no mundo das licenças.

O patrimônio das famílias segue o mesmo caminho, e no Brasil anda mais rápido que o das empresas. O Pix já superou o dinheiro vivo como meio de pagamento mais usado no país (Banco Central). O Brasil é o número 1 do mundo em adoção de criptomoedas, à frente dos Estados Unidos (Chainalysis). Desde 2019, as operações com cripto informadas à Receita Federal somam R$ 1,58 trilhão, e em cada mês do primeiro semestre de 2026 mais de 4 milhões de CPFs tiveram operações reportadas ao Fisco, sem falar que quase 5,5 milhões de pessoas físicas investem em renda variável na B3.

A riqueza intangível

E há a riqueza que não entra em estatística alguma, muito embora ganhe relevância dia após dia: o perfil com audiência construída ao longo de anos, o canal e a newsletter com assinantes, a reputação de vendedor em marketplaces, as milhas, os clubes de benefícios, os infoprodutos, os itens e as contas de jogos, cujo mercado é bem conhecido por quem tem filhos adolescentes. É um patrimônio em estado latente, que só mostra o seu valor quando se perde. A família média já produz intangíveis, mas ainda lhe falta o que as empresas têm de sobra, alguém que os trate como ativos. E vale lembrar da frase “se o serviço é de graça, o produto é você”.

Estamos cuidando desses bens como aprendemos a cuidar dos bens mais valiosos do passado? O imóvel, durante séculos o centro do patrimônio das famílias, ganhou um sistema inteiro de proteção. Cada um tem matrícula em registro público, a venda passa por escritura, feita por um profissional imparcial, o notário, que identifica as partes e arquiva o ato para sempre. Há certidão e segunda via de tudo. Se o dono esquece onde guardou a escritura, a casa continua no lugar e a matrícula a reconstitui. Se morre sem contar nada a ninguém, o registro conta por ele.

O mesmo vale para os demais bens de valor: o carro tem registro nacional e transferência documentada, e até o gado tem marca registrada e guia de trânsito. E as ações de empresas, que já foram cautelas de papel, viraram registros eletrônicos há décadas sem que ninguém as perdesse, porque a desmaterialização veio com escrituração obrigatória, depositário central e dono identificado. A regra é uma só: ao bem com valor corresponde um sistema que o guarda. A exceção é a riqueza digital de hoje, que vale como nunca e anda sem proteção.

Agora o contraste. O bem digital mais valioso de uma família pode estar atrás de uma senha repetida em dez serviços on line. A frase-semente de uma carteira de criptomoedas, a sequência de palavras que dá acesso aos ativos e não tem segunda via, dorme em um print no celular, vulnerável a qualquer golpe, ou na memória de uma única pessoa, vulnerável a qualquer destino.

A saída instintiva, deixar tudo com um custodiante grande, acaba de mostrar o seu limite, pois se nem a Binance é cofre inviolável, o que dizer da plataforma menor, estrangeira, regida por um contrato que o usuário aceitou sem ler e por uma lei que desconhece. Nada disso tem escritura ou registro. Perdida a chave, perdido o bem. Se o titular morre ou fica incapacitado sem avisar ninguém, o bem simplesmente desaparece ou, pior, sabemos onde está e não conseguimos acessá-lo. E assim, não entra em inventário, não paga imposto, não chega a quem deveria. Para a riqueza de agora, não há registro que a reconstitua nem oficial que a ateste, o que há é um titular sozinho, diante de uma parede criptográfica e da própria desorganização, em desvantagem gritante diante das plataformas.

A resposta à pergunta que fiz é um não em letras garrafais. E a razão não é apenas a falta de instrumentos, mas a falta de hábito, e de quem organize o hábito. O investidor que exige certidão ao comprar um imóvel pode dedicar o mesmo zelo à riqueza nova. Fazer um inventário do próprio acervo digital, com contas, ativos, plataformas e dispositivos, e mantê-lo atualizado. Registrar a existência e o destino desses bens em documentos com data e validade jurídica, como a escritura pública e o testamento, sem que a senha conste de documento algum. Nomear alguém de confiança para gerir, com regras claras. Repartir a custódia entre mais de um meio e mais de um lugar, porque o caso Binance ensina que concentração é risco, mesmo no maior dos cofres. Ativar os recursos que as próprias plataformas oferecem, como gestores de conta inativa e contatos de legado. E revisar tudo de tempos em tempos, como quem cuida de sua casa, de seu carro.

Já é tempo de esse planejamento patrimonial digital deixar de ser tema de congresso e entrar na rotina das famílias. Pois, como vimos, a riqueza já fez a mudança. Falta o cuidado seguir para o novo endereço.

*Andrey Guimarães Duarte é tabelião e diretor do Colégio Notarial do Brasil

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