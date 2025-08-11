Trump anuncia novo chefe de estatísticas após demitir gestora por números insatisfatórios de emprego

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 11, em sua rede social Truth Social, a nomeação de E.J. Antoni como novo chefe de estatísticas do Departamento do Trabalho (Bureau of Labor Statistics, BLS), órgão responsável pelos dados do nível de emprego no país.

Antoni substitui Erika McEntarfer, acusada por Trump na última semana de manipular os relatórios mensais de emprego para "fins políticos".

Na publicação, Trump escreveu:

"Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando o altamente respeitado economista, Dr. E.J. Antoni, como o próximo Comissário do Departamento de Estatísticas do Trabalho. Nossa economia está em expansão, e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS. Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível nesta nova função. Parabéns, E.J.!"

Erika McEntarfer havia sido nomeada para o cargo em 2024 pelo então presidente Joe Biden. Os comissários do Departamento de Estatísticas do Trabalho têm mandatos de quatro anos.

'Dados manipulados de emprego'

A demissão de Erika McEntarfer ocorreu após a divulgação de um relatório no dia 1º de agosto. O documento mostrou um crescimento abaixo das expectativas no mercado de trabalho em julho, com a criação de apenas 73 mil vagas, e com a taxa de desemprego subindo para 4,2%. O relatório também incluiu revisões negativas nos dois meses anteriores, somando uma correção em baixa de aproximadamente 250 mil postos de trabalho.

Trump, que anunciou a demissão de McEntarfer em suas redes sociais, criticou a funcionária, acusando-a de supervisionar números de empregos "falsificados" com o intuito de prejudicá-lo politicamente. Ele afirmou que a substituição seria feita por alguém "mais competente e qualificado".

“Na minha opinião, os números de empregos de hoje foram manipulados para prejudicar os republicanos, e eu,”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

"A Dra. Erika McEntarfer disse que houve apenas 73 mil empregos adicionados (um choque!) mas, mais importante, que eles cometeram um erro grave, uma redução de 258.000 empregos nos dois meses anteriores". "Coisas semelhantes aconteceram na primeira metade do ano, sempre para o lado negativo. A economia está em alta sob o comando de 'TRUMP'", completou o presidente na publicação.

A decisão gerou uma série de críticas de economistas, ex-autoridades e associações técnicas. Especialistas consideram que a demissão representa um ataque sem precedentes à credibilidade dos dados econômicos dos Estados Unidos e pode afetar a confiança dos mercados e dos agentes econômicos nos indicadores oficiais da maior economia do mundo.