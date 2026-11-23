A Strategy, de Michael Saylor, comprou 457 bitcoins por US$ 29,6 milhões na semana passada e gastou US$ 211,8 milhões na recompra de suas ações preferenciais STRC, mais de sete vezes o valor gasto em bitcoin.

A empresa pagou uma média de US$ 64.898 por bitcoin na semana encerrada no domingo, elevando suas participações para 851.305 BTC, de acordo com um documento protocolado nesta segunda-feira, 23, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A Strategy pagou US$ 64,23 bilhões por essas participações, ou uma média de US$ 75.446 por bitcoin.

A Strategy obteve US$ 176,7 milhões em receitas líquidas com a venda de suas ações ordinárias. Usou US$ 29,6 milhões para comprar bitcoin e US$ 147 milhões para recomprar ações STRC. Financiou outras recompras, no valor de US$ 64,8 milhões, com dinheiro em caixa.

O conselho da Strategy também elevou o limite para recompras de ações preferenciais de US$ 3 bilhões para US$ 4 bilhões, deixando US$ 1,12 bilhão disponível para novas compras. O conselho autorizou a administração a retirar até US$ 1 bilhão da reserva mantida para pagamentos de dividendos e juros. A Strategy pode usar esse dinheiro para outras finalidades, incluindo a compra de bitcoin.

O bitcoin caiu para US$ 55.081 no sábado, seu menor preço desde setembro de 2024, antes de se recuperar para acima de US$ 61.000 na segunda-feira. O investidor de criptomoedas Kyle Chassé estimou no sábado que as participações da Strategy em bitcoin valiam aproximadamente US$ 47 bilhões, cerca de US$ 17 bilhões a menos do que a empresa pagou por elas.

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