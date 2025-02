Elon Musk quer adotar blockchain para pagamentos pelo governo dos EUA

O bilionário Elon Musk passou a defender a adoção da tecnologia blockchain pelo governo dos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, o empresário avalia que a tecnologia teria potencial para aumentar a transparência e reduzir os custos em torno do sistema atual de pagamentos federais.

Musk tem ganhado destaque no governo do presidente Donald Trump por comandar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, em inglês). O órgão tem a missão de cortar gastos que sejam tidos como desnecessários ou pouco eficientes pelo governo, de modo a reduzir o déficit público.

Desde que assumiu o cargo, o bilionário tem feito uma série de críticas à forma como o governo dos Estados Unidos gerencia os seus gastos. Recentemente, ele passou a defender o fim da USAID, uma agência de ajuda humanitária internacional, citando uma série de gastos criticados por ele.

A aliados e integrantes do governo Trump, Musk começou a defender a adoção da tecnologia blockchain como um novo sistema para registro de todos os gastos públicos, segundo a Bloomberg. Entretanto, ele não teria citado qual rede específica poderia ser usada com essa função.

A visão do bilionário deu origem a discussões no governo sobre o potencial de usar a tecnologia para rastrear gastos públicos, aumentar a segurança de dados, realizar pagamentos e também gerenciar instalações e outros equipamentos do governo norte-americano.

Recentemente, Musk fez uma publicação no X, antigo Twitter, afirmando que funcionários do Departamento do Tesouro estariam "quebrando as leis a cada hora, todo dia" ao aprovar "pagamentos fraudulentos" ou que divergem do orçamento do país aprovado pelo Congresso.

Em seguida, um usuário compartilhou a publicação de Musk questionando se não seria o caso de adotar a tecnologia blockchain para evitar essas situações. O bilionário, então, compartilhou sua opinião: "Sim". Ele já havia dito que a forma atual de executar os gastos públicos "precisa parar agora".

Ainda não está claro a força da opinião do executivo dentro do governo de Donald Trump. Por outro lado, o presidente do país tem adotado uma série de medidas para se aproximar do mercado de criptomoedas e favorecer o setor no país, e a adoção de um blockchain pelo governo poderia contribuir para isso.