Pouco mais de um ano depois de superar os US$ 126 mil, o bitcoin passou a valer menos da metade disso. E vale menos até do que no dia em que Donald Trump, defensor declarado das criptomoedas, voltou à Casa Branca.

A maior criptomoeda do mundo caiu 6% nos Estados Unidos na sexta-feira, 20, e mais 5,7% no pregão asiático deste sábado, 21. Chegou a US$ 55.533, o menor valor desde setembro de 2024.

O pico foi em outubro de 2025. Desde então, o bitcoin deixou de ser o favorito do mercado, posto que ganhou com a vitória eleitoral de Trump, e passou a sofrer com o desmonte de uma onda de apostas especulativas.

A queda desta sexta foi acelerada pela alavancagem, disseram especialistas ouvidos pela Bloomberg. Muitas das posições compradas em cripto são feitas com dinheiro emprestado: o investidor deixa uma garantia e, se o preço cai abaixo de certo limite, a corretora encerra a posição à força e vende o ativo. Essa venda derruba o preço ainda mais.

Em 24 horas, cerca de US$ 2 bilhões em posições compradas em criptomoedas foram liquidados, segundo dados da Coinglass. A maior parte desse valor veio de posições em bitcoin.

O que derrubou o bitcoin

A queda vem de vários fatores somados. O primeiro foi o ataque hacker à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, em 29 de outubro. Foram desviados US$ 6,3 bilhões, o maior roubo da história do setor, atribuído pelo FBI a hackers ligados à Coreia do Norte.

Na semana seguinte, os democratas tomaram o controle da Câmara e do Senado nas eleições de meio de mandato. A derrota republicana alimentou o temor de que o setor perca força na busca por regras mais favoráveis em Washington.

Para Andy Baehr, diretor-geral de gestão de ativos da GSR, o mercado como um todo passou a mostrar uma forte falta de confiança, e os investidores estão reduzindo a exposição ao risco, segundo a Bloomberg. Na avaliação dele, o bitcoin está sendo arrastado por esse movimento e costuma se enfraquecer em períodos de desalavancagem.

A etapa mais recente da queda veio com resgates nos fundos de bitcoin negociados em bolsa (ETFs), enquanto investidores desfazem apostas em inteligência artificial. No acumulado do ano, os ETFs de bitcoin já tiveram saídas de mais de US$ 3 bilhões.

O cenário macroeconômico também piorou. Durante boa parte da última década, as criptomoedas se beneficiaram do apetite global por risco. Agora, o dólar mais forte e a expectativa de nova alta de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano, pesam sobre o ativo.

Para Fabian Dori, diretor de investimentos do Sygnum Bank, a combinação de um Fed mais agressivo com a perspectiva de desaceleração dos investimentos em infraestrutura de IA tem levado o mercado a uma leitura excessivamente negativa neste momento, segundo a Bloomberg.

O padrão difere das crises anteriores do setor, marcadas por quebras de grandes empresas ou ondas de vendas forçadas. Desta vez, o que se vê é uma perda gradual e contínua de demanda.

A tese do bitcoin como proteção também perdeu força. A criptomoeda caiu mesmo com o aumento das preocupações com a inflação. E, nos momentos de tensão geopolítica, os investidores preferiram os ativos de proteção tradicionais.