ETFs de bitcoin disparam em 2023 e lideram em ranking de performance; confira

Enquanto a SEC dos EUA ainda não aprova um ETF de bitcoin à vista, no Brasil eles fazem sucesso. Um relatório recente da Levante Ideias de Investimento revela que quatro ETFs de bitcoin lideram o ranking de performance em 2023, superando os fundos que investem em outros ativos.

Os dados compilados desde o início do ano até o dia 27 de outubro revelam que o ETF TECK11 do Itaú, que investe em uma cesta de ações de 10 grandes empresas de tecnologia foi superado por não apenas um, mas quatro ETFs de criptoativos: QBTC11, BITH11, BITI11 e HASH11.

Os três primeiros são inteiramente focados no bitcoin, a maior criptomoeda do mundo e que já subiu mais de 100% em 2023. Acompanhando a alta do bitcoin, QBTC11, BITH11 E BITI11 subiram 92,80%, 89,60% e 85,40%, respectivamente, de acordo com os dados da Levante Ideias de Investimento.

Os ETFs apresentam uma maneira facilitada e regulada para o investidor que busca começar a ter exposição aos criptoativos no Brasil. Apesar disso, eles não oferecem os mesmos lucros que o investimento direto na criptomoeda.

Já o HASH11, primeiro ETF de criptoativos do Brasil, ficou em quarto lugar com uma alta de 66,90%. Atualmente, o HASH11 é composto por 70,25% de bitcoin, 27,55% de ether, 0,66% de Chainlink (LINK), 0,63% de litecoin (LTC), 0,29% de Polkadot (DOT), 0,28% de Stellar (XLM), 0,2% de Uniswap (UNI) e 0,14% de Ethereum Classic (ETC).

Em quinto vem o TECK11, do Itaú, e em nono o GENB11, do BTG Pactual. Ambos são os únicos ETFs entre os 10 primeiros em performance que não são focados em criptoativos.

Confira o ranking completo:

QBTC11: + 92,80% - bitcoin BITH11: + 89,60% - bitcoin BITI11: + 85,40% - bitcoin HASH11: + 66,90% - cesta de criptoativos TECK11: + 51% - cesta de ações de tecnologia CRPT11: + 45,90% - cesta de criptoativos QETH11: + 39,80% - ether ETHE11: + 37,20% - ether GENB11: + 36,50% - cesta de ativos internacionais WEB311: + 29,10% - cesta de criptoativos

ETFs de bitcoin viram expectativa mundial

Os ETFs viraram o grande assunto de 2023 no mercado de criptoativos depois que a BlackRock, a maior gestora do mundo com mais de US$ 8,5 trilhões sob gestão, solicitou autorização da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) para oferecer o investimento nos EUA.

Por lá, ainda não existe nenhum ETF de bitcoin à vista, apenas ETFs de futuros de bitcoin e ether. A expectativa é que a aprovação ocorra em breve e traga cerca de US$ 150 bilhões para o mercado cripto.

A Hashdex, gestora brasileira responsável pelo HASH11, também possui uma solicitação em aberto nos EUA e teria se reunido com a SEC recentemente para discutir o assunto.

