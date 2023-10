Fundos de criptomoedas registram maior quantidade de aportes semanais em mais de um ano

Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas registraram seus maiores aportes semanais em mais de um ano, de acordo com um relatório divulgado em 30 de outubro pela plataforma de gestão de ativos CoinShares. Os influxos foram de US$ 326 milhões na semana que terminou em 27 de outubro, superando os US$ 66 milhões registrados na semana anterior.

🟢 Digital asset investment products saw inflows of US$326m, the largest single week of inflows since July 2022! 🔎 These numbers are due to what we believe was rising optimism from investors that the US SEC is poised to approve a spot-based Bitcoin ETF in the US. – #Bitcoin –… pic.twitter.com/AbgsgjcaOz — CoinShares (@CoinSharesCo) October 30, 2023

"Os produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas de US$ 326 milhões, o maior valor em entradas desde julho de 2022! Esses números se devem ao que acreditamos ser o crescente otimismo dos investidores de que a SEC dos EUA está pronta para aprovar um ETF de bitcoin à vista nos EUA", publicou a CoinShares no X.

Os ETPs são fundos de investimento cujas notas ou ações são projetadas para acompanhar o preço de um determinado ativo. No caso dos ETPs de criptomoedas, eles geralmente acompanham o preço de criptomoedas de grande capitalização do mercado, como o bitcoin ou o ether. Alguns investidores preferem se expor aos preços das criptomoedas por meio de fundos em vez de deter esses ativos sob custódia própria ou de mantê-los em exchanges, já que as ações desses fundos podem ser mantidas em uma conta de corretagem tradicional.

Um "influxo" no caso dos ETPs ocorre quando o preço do fundo sobe mais rápido do que o seu ativo subjacente, fazendo com que o fundo compre o ativo. Isso geralmente é visto como positivo para o ativo subjacente. Por outro lado, uma "saída" ocorre quando o fundo precisa vender o ativo porque os preços de suas notas ou ações estão caindo em relação aos seus alvos de preço, o que geralmente é visto como um indicador de tendência de baixa.

De acordo com o relatório da CoinShares, os influxos semanais para a semana encerrada em 27 de outubro foram de US$ 326 milhões. Esse foi o maior valor desde julho de 2022, exatos 15 meses atrás. Foi também a quinta semana consecutiva de saldo positivo de influxos em ETPs.

De acordo com a CoinShares, uma possível explicação para o aumento repentino nos fluxos de entrada em ETPs de criptomoedas poderia ser atribuído ao "crescente otimismo dos investidores de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está pronta para aprovar um ETF de bitcoin à vista nos EUA." Ao menos em tese, o lançamento de um ou mais ETFs de bitcoin nos EUA poderia provocar uma onda de fluxos de entrada nesses novos produtos após a eventual aprovação.

Apesar do forte aumento nos aportes nos últimos sete dias, esta semana representou apenas o 21º maior valor agregado de influxos semanais positivos jamais registrado, disse a CoinShares. Os maiores ingressos semanais na semana passada foram direcionados para ETPs de Bitcoin, que representaram 90% do total.

A SOL da Solana também se beneficiou do espírito otimista que permeia o mercado, já que registrou US$ 24 milhões em entradas. Entretanto, os fundos de Ether foram na direção oposta, sofrendo saídas no valor de US$ 6 milhões.

Apesar de vários pedidos de ETFs de bitcoin à vista terem sido apresentados ao longo dos anos, a SEC ainda não aprovou a comercialização de um produto de investimento atrelado ao valor do bitcoin no mercado à vista. A Van Eck modificou seu pedido em 19 de outubro, presumivelmente para atender a exigências da agência governamental. A Hashdex também se reuniu com a SEC em 25 de outubro em uma iniciativa para obter a aprovação de seu próprio ETF de bitcoin à vista.

