Presidente da SEC é "única coisa no caminho" da aprovação de ETF de bitcoin, diz gestora

Uma notícia falsa movimentou o mercado cripto com uma suposta aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA nesta segunda-feira, 16. Rapidamente desmentida, a notícia não conseguiu evitar que o assunto do momento no setor se voltasse para o ETF ainda inédito no país da América do Norte. De acordo com Cathie Wood, megainvestidora conhecida como a “queridinha de Wall Street”, a “única coisa no caminho” é Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

Wood, que ficou famosa por acertar a alta da Tesla, acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão e sua gestora, a Ark Invest, integra a fila de gigantes do mercado financeiro – que também inclui a BlackRock – no aguardo por uma aprovação para um ETF de bitcoin à vista. Até o momento, a SEC aprovou apenas ETFs de futuros de bitcoin e de ether no país.

Citando as conversas que já teve com membros influentes da autarquia norte-americana, Cathie Wood disse em entrevista à Natalie Burnell que acredita que Gary Gensler é a “única coisa no caminho” para a aprovação.

O presidente da SEC é famoso nos Estados Unidos por sua postura de “mão de ferro” contra as criptomoedas. A autarquia perdeu recentemente um processo contra a Ripple, empresa por trás do XRP, criptomoeda a qual a SEC alegava se tratar de um valor mobiliário não registrado. A Grayscale também teve uma vitória recente na tentativa de converter seu fundo GBTC em um ETF de bitcoin à vista.

Here’s the clip for your followers: pic.twitter.com/TbKIKg7qqk — Natalie Brunell ⚡️ (@natbrunell) October 16, 2023

“Aqui estão algumas notícias importantes e que não são falsas: Cathie Wood disse que a equipe da SEC (que está atualmente engajando com emissores de [ETFs] à vista pela primeira vez) ‘entende o bitcoin e seus méritos’ e que é só o Gary [Gensler] se colocando no meio do caminho (o que nós já sentimos também) via entrevista com a Natalie Brunell”, publicou Eric Balchunas no X (antigo Twitter).

Aprovação de ETF está por vir

Cathie Wood acredita que a aprovação virá em algum momento por parte da SEC, que não deve aprovar apenas um, mas um grupo de ETFs de bitcoin à vista.

A “queridinha de Wall Street” questiona por que Gensler aprovou ETFs de futuros de bitcoin “se eles possuem risco de contraparte” e não os ETFs de bitcoin à vista, que na sua visão, não possuem o mesmo risco. “Eu acho que o ‘Vietnã pessoal’ de Gary Gensler vai vir para assombrá-lo”, disse Wood, em uma analogia à uma reviravolta pessoal negativa na carreira do presidente da SEC.

“Conhecemos pessoas de research na SEC e elas realmente sabem do que estão falando, elas são muito boas. Nós conhecemos o funcionário que reporta diretamente para Gensler e eles sabem muito, são muito bons. Eu acredito que isso é muito mais Gary Gensler se posicionando no meio do caminho”, disse Wood na entrevista.

“Eu não sei com certeza porque eles não podem dizer algo desse tipo. Eu só sei sobre o que discutimos sobre bitcoin e eles realmente entendem”, acrescentou a megainvestidora.

