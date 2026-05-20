Bitcoin se aproxima de US$ 77 mil, mas 'permanece frágil'

Nesta quarta-feira, 20, o bitcoin se aproxima de US$ 77 mil após ter apresentado queda até US$ 76 mil no início da semana. Apesar de sinalizar recuperação, a maior criptomoeda do mundo ainda permanece frágil, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 77.076, com alta de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 3%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 27 pontos.

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"O bitcoin tenta sustentar a recuperação acima dos US$ 77 mil, mas os dados de derivativos mostram que o movimento ainda parece frágil. A queda no open interest dos futuros sugere que muitos investidores estão reduzindo exposição em vez de abrir novas posições compradas, enquanto o recuo no volume negociado e nas liquidações indica um mercado mais cauteloso no curto prazo", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget na América Latina.

"Ao mesmo tempo, os fluxos institucionais continuam pressionando o sentimento do mercado. Os ETFs à vista de BTC registraram saídas relevantes nos últimos dias, sinalizando uma demanda mais fraca por parte dos grandes investidores e limitando o potencial de continuidade da alta", acrescentou.

Já no cenário macro, o especialista apontou que o mercado acompanha de perto a divulgação da ata do FOMC e os resultados da Nvidia, "eventos que podem trazer volatilidade adicional para os ativos de risco". "Como o bitcoin vem apresentando forte correlação com o Nasdaq, um resultado forte da Nvidia pode favorecer o apetite por risco, enquanto uma sinalização mais 'hawkish' do Fed tende a pressionar tanto as bolsas quanto o mercado cripto", acrescentou.

E do ponto de vista técnico, Gil Herrera aponta que os indicadores ainda mostram perda de força compradora. "O RSI próximo de 47 e o MACD abaixo da linha zero indicam que o BTC segue com dificuldade para consolidar uma recuperação mais consistente, mantendo espaço para novas correções caso as saídas dos ETFs continuem se intensificando".

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