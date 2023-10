JPMorgan: SEC deve aprovar ETF à vista de bitcoin nos próximos meses

O banco JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 18, em que afirma que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, deverá aprovar um fundo negociado em bolsa (ETF) de preço à vista de bitcoin até o dia 10 de janeiro de 2024, impulsionando um otimismo crescente no mercado.

De acordo com o JPMorgan, a decisão recente da SEC de não entrar com um recurso após perder um processo aberto pela Grayscale relacionado à conversão de seu fundo em um ETF é um sinal de que a aprovação dos pedidos atualmente em análise está cada vez mais próxima.

Nesse sentido, analistas do banco afirmam que a alta probabilidade de aprovação está criando um sentimento de otimismo entre investidores que ajuda a impulsionar o preço do bitcoin. Nesta semana, a criptomoeda voltou a subir e agora ronda novamente os US$ 30 mil após passar semanas mais próximo dos US$ 27 mil.

O JPMorgan pondera que ainda não há um cronograma claro para a aprovação dos pedidos de lançamento de ETFs atualmente em análise. Mesmo assim, ela deve ocorrer antes de 10 de janeiro, que é o último dia para a SEC dar uma resposta para o pedido da empresa Ark Invest.

Competição entre ETFs

O relatório projeta ainda que é mais provável que a SEC aprove diversos pedidos de ETF de bitcoin de uma vez, ao invés de escolher apenas um, para evitar dar alguma "vantagem" para apenas uma gestora com pedido em análise. É uma estratégia semelhante à usada nos pedidos de ETF de futuros de ether.

Para o JPMorgan, a liberação simultânea de vários ETFs de preço à vista de bitcoin tende a ser positiva para os investidores. O motivo é que esse cenário deverá resultar em uma competição maior entre as gestoras para atrair clientes e capital, com uma briga para estabelecer taxas menores.

Uma das empresas que deverá ser "pressionada" por essa competição para reduzir suas taxas é a própria Grayscale. O banco afirma em relatório que, caso o fundo da companhia seja convertido em um ETF, ela "enfrentará grandes pressões para reduzir taxas".

