Rali dos ETFs de bitcoin esquenta: mercado à vista ou futuro?

Sempre falo por aqui da necessidade de sermos cautelosos com as narrativas que se multiplicam, sem filtro, pela criptoesfera. Elas tendem a influenciar o mercado principalmente no curto prazo e podem gerar oportunidades, mas também armadilhas.

Recentemente, o Cointelegraph, plataforma de notícias popular entre os entusiastas de ativos digitais, se complicou ao tentar capitalizar um furo jornalístico em cima de uma das narrativas de maior destaque no momento: a questão dos ETFs spot de bitcoin.

Sem antes validar a informação, o veículo publicou erroneamente em seu perfil no X (antigo Twitter) que a BlackRock teria conseguido aprovação da SEC para o seu pedido de ETF à vista de bitcoin, algo que o mercado espera ansiosamente há tempos. A notícia falsa impulsionou imediatamente o preço do bitcoin, que se valorizou 10% na data.

Alguns especialistas dizem que o efeito da fake news teria funcionado como uma espécie de “spoiler” do que pode realmente acontecer com o ativo quando algum ETF à vista for aprovado. Enquanto isso, outros acreditam que, mesmo com os sinais cada vez mais favoráveis a uma aprovação, a liberação pode ainda levar um tempo, a despeito da pressão do mercado.

Mas por que ter um ETF spot de bitcoin pode mexer tanto com o mercado?

Por que gestoras gigantes como WisdomTree, Grayscale, Invesco, Valkyrie, Ark VanEck, BlackRock, Bitwise, Invesco Galaxy Digital e até a brasileira Hashdex estão atrás de seus ETFs de bitcoin à vista?

Como funcionam esses investimentos? Vamos investigar!

ETFs: o que são

ETF é um acrônimo para Exchange Traded Fund ou, como chamamos no Brasil, fundos negociados em bolsa. Como diz o nome, o ETF é um tipo de fundo de investimento negociado de forma semelhante a uma ação, sendo igualmente listados na bolsa de valores. Geralmente, acompanham o desempenho de um índice ou de um ativo em específico.

O SPY, por exemplo, é um ETF muito popular negociado na bolsa de Nova York (NYSE), que acompanha a performance do índice S&P 500. A gestora do produto, neste caso a State Street Global Advisors (SSGA), pega essa cesta das 500 melhores empresas listadas e, com os recursos dos investidores do fundo, compra participações nelas baseadas em uma tese de investimento.

Assim, quem investe em SPY tem a oportunidade de se expor a todas essas companhias de ponta através de apenas um produto, deixando a complexidade do processo nas mãos da gestora.

ETFs de bitcoin

ETFs de bitcoin funcionam de forma semelhante, sendo divididos em duas categorias: ETFs de bitcoin à vista (spot) e ETFs de Futuros de bitcoin.

Vamos entender ambos os conceitos, as diferenças e por que esse frisson todo em torno da possibilidade de termos em breve uma versão à vista de ETF de bitcoin.

Até hoje, no mercado americano, só estão disponíveis para os investidores ETFs de Futuros de bitcoin, ainda que muitas gestoras venham tentando emplacar um produto à vista faz tempo. Neste cenário, a Europa saiu na frente e ganhou o seu primeiro ETF spot de bitcoin em agosto deste ano, listado na Euronext Amsterdam.

Mas a jornada começou lá atrás, em 2013, com os irmãos Cameron e Tyler Winklevoss, mais conhecidos como os gêmeos envolvidos na criação do Facebook e hoje à frente da exchange Gemini. Naquele ano, a dupla protocolou o primeiro pedido de ETF spot de bitcoin junto à CVM americana. Seus esforços foram rejeitados não apenas uma, mas duas vezes até 2018. O pedido abriu precedente para que novos fundos solicitassem o mesmo.

Em 2023, os pedidos se intensificaram e até agora estão travados na fila da SEC para avaliação.

Diferenças entre spot e futuros

ETFs de Futuros de bitcoin não fazem a compra do bitcoin em si. Eles investem apenas em contratos futuros da moeda, o que representa uma aposta no preço do bitcoin no futuro. O preço do ETF vai variar com base no desempenho desses contratos e não na performance do ativo em si. Assim, discrepâncias em relação ao preço à vista tendem a acontecer, tanto por conta da dinâmica mais complexa típica do mercado de futuros quanto das datas de vencimento desses contratos.

Já os ETFs spot ou à vista estão diretamente vinculados ao bitcoin. Os recursos dos investidores que adquirem ETF à vista são usados para comprar a moeda digital. Assim, a performance do ETF vai depender da performance do bitcoin em si.

Caso ocorra mesmo a aprovação da SEC, o valor do mercado cripto pode saltar. A empresa de inteligência de mercado on-chain CryptoQuant estimou esta semana que o market cap das criptomoedas pode ganhar US$ 1 trilhão com a decisão. Sendo a capitalização de mercado atual de US$1,2 trilhão, veremos, portanto, o valor praticamente dobrar.

Os motivos?

Potencial entrada massiva de capital institucional

Apesar do desejo de ingressar na criptoesfera, muitos investidores institucionais resistem a se envolver diretamente com criptomoedas e preferem não incluí-las em seus balanços.

No entanto, ao terem acesso a um ETF spot, muitas barreiras serão eliminadas e a adesão institucional pode disparar.

Primeiro, porque esses investidores terão a oportunidade de se expor diretamente ao próprio bitcoin, eliminando a complexidade envolvida na opção baseada no mercado de futuros. Depois, porque já estão familiarizados com os mecanismos de um ETF, comum no mercado tradicional. E um ponto importantíssimo é que o produto oferece às instituições um caminho regulamentado para se expor ao ativo, driblando o problema de regulamentação que ainda vivenciamos no mundo cripto.

Acessibilidade para investidores de varejo

O ETF é um caminho mais fácil para os investidores de varejo terem seu primeiro contato com criptomoedas. Eu fiz um artigo sobre isso e você pode ler aqui.

Os ETFs são ferramentas descomplicadas para quem quer se expor aos movimentos de preço do bitcoin sem ter que lidar com o processo, que inclui comprar, gerenciar e cuidar do armazenamento do ativo. Assumir a responsabilidade por essas atividades continua sendo uma barreira de entrada e o ETF rompe essa parede.

Ganho de liquidez

Caso um ETF spot de bitcoin seja aprovado nos EUA, a expectativa é de que haja uma adesão sem precedentes à moeda, resultando em crescentes volumes de negociação, o que pode conceder mais liquidez ao mercado.

Em geral, quando essa liquidez é maior, a volatilidade dos preços e o spread de compra e venda do ativo digital tendem a diminuir. Esse movimento promove um mercado mais saudável e pode ser muito positivo ao conter as grandes oscilações de preço.

Abertura de precedente

Na onda dos pedidos de ETFs de bitcoin à vista, as gestoras estão estendendo a aposta para além da principal moeda cripto. Já existem pedidos na fila para análise da SEC de fundos negociados em bolsa baseados em Ether (a moeda nativa da rede Ethereum) à vista.

VanEck e Ark Invest saíram na frente e protocolaram os seus no início de setembro deste ano. A Grayscale também acaba de solicitar a transformação do Grayscale Ethereum Trust (ETHE), considerado o maior produto de investimento em Ether do mundo, em um ETF Ethereum à vista.

Conclusão

ETFs de bitcoin à vista podem ser o empurrão que faltava para chamar a atenção do público para o enorme potencial do ativo. Acredito que podemos esperar por uma aprovação em breve e, sem dúvida, o mercado verá uma comoção sem igual na história. Será um gatilho para um novo ciclo de alta? Acho que sim. E torço para isso. Agora, é aguardar os próximos capítulos.

