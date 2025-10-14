Elon Musk volta a elogiar o bitcoin: 'Não tem como falsificar'

O bilionário Elon Musk compartilhou nesta terça-feira, 14, um novo comentário raro sobre o bitcoin. O empresário elogiou a criptomoeda, destacando que as suas características impedem qualquer tipo de falsificação, o que seria uma vantagem em relação às moedas fiduciárias, que têm sido criticadas pelo executivo nos últimos meses.

Musk não costuma compartilhar muitos comentários sobre a criptomoeda. Desta vez, porém, ele falou sobre o tema em resposta a uma publicação no X, antigo Twitter, que se referia ao chamado "debasement trade". A expressão se refere a um movimento recente no mercado que envolve a busca de investimentos alternativos às moedas fiduciárias.

Na publicação, o usuário afirma que "a IA é a nova corrida armamentista global, e o investimento em capital será eventualmente financiado pelos governos (EUA e China). Se você quer saber por que o ouro/prata/bitcoin está em alta, é devido à degradação [das moedas fiduciárias] para financiar a corrida armamentista da IA. Mas você não pode imprimir energia".

A visão compartilhada aponta uma tese de que a necessidade de investimentos em inteligência artificial estaria levando países a aumentar a liquidez na economia, o que desvalorizaria as moedas nacionais. Nesse processo, investidores estariam buscando por alternativas de proteção de patrimônio, o que incluiria a criptomoeda.

Em resposta, Musk concordou com o comentário. "É verdade. É por isso que o bitcoin é baseado em energia: você pode emitir uma moeda fiduciária falsa, e todos os governos da história fizeram isso, mas é impossível falsificar energia". A visão do bilionário é um endosso raro à criptomoeda.

Elon Musk e o bitcoin

Em julho deste ano, pouco depois de anunciar um partido político próprio, o bilionário também disse que pretendia "abraçar" o bitcoin, afirmando que as moedas fiduciárias "não têm salvação". Entretanto, ele não havia compartilhado nenhum comentário ou plano mais concreto envolvendo a criptomoeda desde então.

Entre as empresas do bilionário, a SpaceX e a Tesla possuem reservas de bitcoin há anos. A reserva da SpaceX superou recentemente o valor de US$ 1 bilhão, enquanto a Tesla soma mais de US$ 1 bilhão em unidades da criptomoeda. Entretanto, a companhia chegou a vender em 2022 75% das unidades adquiridas, no auge da queda do mercado cripto.

Desde então, a Tesla não tem realizado nenhuma venda das unidades remanescentes. Empresas que criaram reservas da criptomoeda acreditam que o bitcoin tem as características necessárias para ser uma reserva de valor. Nesse sentido, a aquisição envolve a intenção de usar a criptomoeda como uma proteção do seu patrimônio.

