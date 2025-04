Tesla soma R$ 5,4 bilhões em bitcoin, sem vendas da criptomoeda no início de 2025

A Tesla, uma das empresas do bilionário Elon Musk, informou na última terça-feira, 22, que não vendeu nenhuma unidade de bitcoin ao longo do primeiro trimestre de 2025. Com isso, a companhia encerrou os três primeiros meses do ano somando US$ 951 milhões (R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda.

Na comparação entre 31 de março de 30 de dezembro, o total de ativos da empresa teve leve queda, de US$ 1,076 bilhão para o valor atual. Entretanto, a depreciação não ocorreu por vendas da criptomoeda, mas sim pela própria desvalorização do ativo nesse período.

Dados de empresas de monitoramento de blockchain e da própria Tesla indicam que a companhia de Elon Musk soma 11.509 unidades de bitcoin. As regras nos Estados Unidos exigem que companhias com unidades de bitcoin adquiridas apontem o total sob custódia a cada trimestre.

Apesar de não ser a maior empresa com unidades do ativo, a Tesla é a companhia mais valiosa a adotar a estratégia de usar a criptomoeda como uma reserva de valor patrimonial. As aquisições foram realizadas em 2021, mas com boa parte dos ativos sendo vendida em 2022.

Desde então, o mercado tem monitorado de perto qualquer movimentação das unidades de bitcoin da Tesla. Como a empresa ainda detém um montante significativo de unidades, possíveis vendas poderiam causar variações abruptas no preço da criptomoeda.

Strategy, Tesla e o bitcoin

Além da Tesla, a Strategy também é uma detentora famosa de unidades da criptomoeda. Atualmente, porém, ela soma um montante bem maior que o da fabricante de carros. A empresa iniciou as compras em 2020, mas não fez uma pausa, ao contrário da Tesla.

Atualmente, a companhia soma mais de 530 mil unidades de bitcoin, avaliadas em mais de US$ 46 bilhões. A Strategy já gastou mais de US$ 36 bilhões com as compras da criptomoeda, mas segue com um lucro relevante. Mesmo assim, ela não vendeu nenhuma unidade até hoje.

Empresas como a Strategy e a Tesla acreditam que o bitcoin tem as características necessárias para ser uma reserva de valor. Nesse sentido, a aquisição das unidades envolve a intenção de usar a criptomoeda como uma proteção do seu patrimônio em momentos adversos no mercado.

