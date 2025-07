Elon Musk defende adoção do bitcoin e diz que moedas fiduciárias 'não têm salvação'

O bilionário Elon Musk voltou a defender o bitcoin no último domingo, 6, dias depois de anunciar a criação de um partido político nos Estados Unidos. O CEO da Tesla, SpaceX e do X usou a rede social para criticar as moedas fiduciárias e defender o uso da criptomoeda.

Musk falou sobre o tema em resposta ao questionamento de um usuário nas redes sociais sobre o potencial do Partido da América, criado pelo bilionário, "abraçar" o bitcoin. "As moedas fiduciárias não têm salvação, então sim [vamos abraçar]", disse o empresário.

A resposta de Musk recebeu mais de 21 mil curtidas e rendeu 2 milhões de impressões, segundo dados do próprio X. A visão do bilionário sobre a criptomoeda não é novidade, mas ele não compartilhava comentários sobre ativos digitais há alguns meses, desde o início do governo Trump.

A história do bilionário com as criptomoedas é longa. Tanto a SpaceX quanto a Tesla contam com reservas corporativas de bitcoin criadas anos antes da tendência atual de acumulação por empresas. Ele também fez diversos posts e comentários elogiando os ativos digitais.

O novo comentário de Elon Musk ocorre após as diversas críticas do bilionário em relação à situação fiscal dos Estados Unidos. Ele destacou que a dívida pública segue crescendo e criticou a falta de ações do governo do presidente Donald Trump para resolver a questão.

O posicionamento do bilionário resultou em um desentendimento público com o presidente dos Estados Unidos. Após a aprovação do principal projeto de lei defendido pelo governo Trump, Musk anunciou a criação do Partido da América, que promete ser uma alternativa ao sistema partidário atual dos EUA.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Musk promete defender posicionamentos "centristas", com foco na redução dos gastos públicos americanos. Ele já compartilhou a visão de que a dívida pública crescente enfraquece o dólar e que o cenário não é exclusivo dos Estados Unidos, se espalhando por diversos países.

A nova defesa do bitcoin converge com a visão de membros da comunidade cripto de que o ativo seria a melhor alternativa para investidores nesse cenário, surgindo como uma nova reserva de valor capaz de proteger o público dos efeitos da potencial desvalorização intensa de moedas fiduciárias devido à disparada de dívidas públicas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok