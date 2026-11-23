Guilherme Gomes, CEO da OranjeBTC, no podcast Future of Money
Editor do Future of Money
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09h57.
Se você não acredita no bitcoin não invista nas ações da OranjeBTC. O CEO da empresa com papéis listados na B3, Guilherme Gomes, não tem medo de dizer que a tese de investimento da sua companhia é totalmente atrelado à tese de sucesso da maior das criptomoedas.
Para ele, não há dinheiro melhor do que aquele que existe sem a intervenção de governos, uma vez que a impressão descontrolada de moeda gera uma desvalorização inevitável.
No episódio desta semana do podcast Future of Money, Gomes falou sobre essa tese e também sobre como empresas de tesouraria de criptomoedas, tais quais a sua própria companhia, utilizam dívidas estratégicas no mercado de capitais para aumentar ativamente a quantidade de bitcoin por ação.
Assista ao vídeo!
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