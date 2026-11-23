Se você não acredita no bitcoin não invista nas ações da OranjeBTC. O CEO da empresa com papéis listados na B3, Guilherme Gomes, não tem medo de dizer que a tese de investimento da sua companhia é totalmente atrelado à tese de sucesso da maior das criptomoedas.

Para ele, não há dinheiro melhor do que aquele que existe sem a intervenção de governos, uma vez que a impressão descontrolada de moeda gera uma desvalorização inevitável.

No episódio desta semana do podcast Future of Money, Gomes falou sobre essa tese e também sobre como empresas de tesouraria de criptomoedas, tais quais a sua própria companhia, utilizam dívidas estratégicas no mercado de capitais para aumentar ativamente a quantidade de bitcoin por ação.

Assista ao vídeo!

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