Elon Musk ganha processo bilionário em que era acusado de manipular preço de criptomoeda

A Justiça dos Estados Unidos decidiu na última quinta-feira, 29, recusar um processo aberto por investidores contra Elon Musk e uma de suas empresas, a Tesla. O bilionário tinha sido acusado de manipular o preço da criptomoeda dogecoin e gerar um prejuízo significativo para os investidores.

No processo, o grupo alegava que Musk utilizou publicações no X, naquele momento chamado Twitter, e aparições na televisão entre 2021 e 2022 para elogiar ou criticar o dogecoin, resultando em fortes variações no preço do ativo. Eles alegavam, ainda, que o empresário teria lucrado com esses movimentos.

Musk ficou conhecido por ser um grande defensor do dogecoin, chegando a afirmar em algumas ocasiões que ele viraria o "CEO" do projeto e que a criptomoeda poderia "se tornar o instrumento padrão do sistema financeiro global". Em outras ocasiões, porém, ele criticou o projeto e seus desenvolvedores.

O processo chegou a ser atualizado após Musk mudar brevemente o logo do Twitter pelo símbolo do dogecoin, com a acusação de que o bilionário teria vendido cerca de US$ 126 milhões em dogecoin logo após ter realizado a mudança, que levou a uma forte valorização da criptomoeda.

Os investidores exigiam que o empresário pagasse US$ 258 bilhões (R$ 1,4 trilhão, na cotação atual) em indenizações pelas perdas geradas pelas supostas manipulações de preço por Musk. Já a defesa do bilionário alegou que as acusações no processo eram uma "obra fantasiosa de ficção".

Para o juíz responsável pelo caso, os comentários de Elon Musk foram "aspiracionais e exagerados, não factuais e suscetíveis de serem falsificados. Nenhum investidor razoável poderia confiar neles". Por isso, ele concordou com os argumentos do bilionário e decidiu arquivar o processo.

Os advogados argumentaram que o apoio de Musk ao dogecoin nas redes sociais era “muito vago” para justificar uma acusação de fraude. Eles afirmaram ainda que “não há nada de ilegal em publicar palavras de apoio ou imagens engraçadas sobre uma criptomoeda legítima que detém uma capitalização de mercado de quase US$ 10 bilhões".

Elon Musk e dogecoin

Apesar do processo, Musk voltou a elogiar o dogecoin neste ano. Em março, ele disse que o ativo seria a "criptomoeda do povo" e que a Tesla poderia "em algum momento" aceitar a criptomoeda meme como forma de pagamento em seus produtos.

O CEO da Tesla ainda comentou que "muitas pessoas não sabem o motivo de eu ter meio que endossado o dogecoin. Eu estava andando por uma fábrica da Tesla e alguns funcionários estavam trabalhando lá e perguntaram se eu poderia apoiar o dogecoin. Aconteceu a mesma coisa quando eu estava em uma fábrica da SpaceX".