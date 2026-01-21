Lula e presidente turco conversam sobre crise em Gaza e investimentos no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a respeito dos desafios para estabelecer a paz em Gaza e outros conflitos ao redor do mundo.

Segundo o comunicado do planalto, o diálogo entre os líderes aconteceu de manhã e os dois avaliaram o envolvimento de diversas nações nos problemas políticos e humanitários da região.

"Na ocasião, os dois líderes trocaram impressões sobre a situação em Gaza e os esforços mundiais em favor da paz na região", diz a nota.

Erdoğan também parabenizou Lula pelos trabalhos realizados na COP30, em novembro, em Belém (PA), e na liderança do G20. No final da Conferência do Clima, a Turquia foi escolhida como país-sede da próxima edição, que ocorrerá em novembro de 2026. Com esta agenda, o governo turca conta com o apoio do Brasil para a realização da COP31.

"[Erdoğan] manifestou interesse em contar com experiência brasileira para a organização da COP31", explicou o Planalto.

Diplomacia e relações comerciais

Outro tema que chamou o interesse dos dois líderes foi o comércio bilateral, que segundo o governo federal, alcançou mais de US$ 5,5 bilhões. Diante deste cenário, Lula e Erdoğan conversaram sobre a necessidade de ampliar e diversificar parcerias e manifestaram disposição em promover encontros entre as principais empresas da Turquia e Brasil.

Segundo o Planalto, o presidente turco está disposto a investir em setores estratégicos do Brasil, especialmente em infraestrutura.

"Concordaram em organizar reuniões entre os setores privados dos dois países. O presidente Erdogan destacou a disposição de empresas turcas em investir no Brasil, em especial no setor de infraestrutura".