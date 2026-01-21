Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula e presidente turco conversam sobre crise em Gaza e investimentos no Brasil

Em telefonema com o Lula, Recep Tayyip Erdoğan pediu apoio para organização da próxima COP e sinalizou interesse no setor de infraestrutura do Brasil

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20h50.

Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 20h51.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a respeito dos desafios para estabelecer a paz em Gaza e outros conflitos ao redor do mundo.

Segundo o comunicado do planalto, o diálogo entre os líderes aconteceu de manhã e os dois avaliaram o envolvimento de diversas nações nos problemas políticos e humanitários da região.

"Na ocasião, os dois líderes trocaram impressões sobre a situação em Gaza e os esforços mundiais em favor da paz na região", diz a nota.

Erdoğan também parabenizou Lula pelos trabalhos realizados na COP30, em novembro, em Belém (PA), e na liderança do G20. No final da Conferência do Clima, a Turquia foi escolhida como país-sede da próxima edição, que ocorrerá em novembro de 2026. Com esta agenda, o governo turca conta com o apoio do Brasil para a realização da COP31.

"[Erdoğan] manifestou interesse em contar com experiência brasileira para a organização da COP31", explicou o Planalto.

Diplomacia e relações comerciais

Outro tema que chamou o interesse dos dois líderes foi o comércio bilateral, que segundo o governo federal, alcançou mais de US$ 5,5 bilhões. Diante deste cenário, Lula e Erdoğan conversaram sobre a necessidade de ampliar e diversificar parcerias e manifestaram disposição em promover encontros entre as principais empresas da Turquia e Brasil.

Segundo o Planalto, o presidente turco está disposto a investir em setores estratégicos do Brasil, especialmente em infraestrutura.

"Concordaram em organizar reuniões entre os setores privados dos dois países. O presidente Erdogan destacou a disposição de empresas turcas em investir no Brasil, em especial no setor de infraestrutura".

Acompanhe tudo sobre:Tayyip ErdoganLuiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaComércio

Mais de Brasil

Justiça suspende temporariamente novas regras do governo para vale-refeição

Anvisa proíbe venda de 'canetas emagrecedoras' com substâncias sem registro

Anac estuda limitar reclamações por atrasos e cancelamentos de voos

Atlasintel: sem Lula, Haddad lidera cenários contra Flávio e Tarcísio

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Saiba como funciona o BC Protege+, ferramenta do Banco Central contra a abertura de contas falsas

Pop

'Vergonhoso', reage equipe de Gabriela após comentário de Matheus

Um conteúdo SBT News

Governo recompõe orçamento de universidades federais com liberação de R$ 977 milhões

Esporte

Qual é o horário do jogo de Naomi Osaka no Australian Open amanhã?