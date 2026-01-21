Empresa de Donald Trump vai distribuir criptoativos para acionistas

A Trump Media, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 21, que vai realizar uma distribuição de criptoativos para os seus acionistas. Apesar da novidade, a companhia compartilhou poucos detalhes sobre o novo token, que deverá ser criado em parceria com uma corretora de criptomoedas.

Em um comunicado à imprensa, a Trump Media disse que "novos tokens digitais" serão distribuídos para os seus acionistas que tenham, ao menos, 1 ação da empresa. Ela afirmou ainda que pretende distribuir "várias recompensas" para os seus investidores no futuro.

A empresa já disse que os ativos digitais não serão uma representação em blockchain das ações dos investidores. Além disso, os ativos não poderão ser transferidos para outras pessoas ou trocados por dinheiro, o que indica que o token não é um objeto de investimento.

O comentário indica que o token deverá ter um caráter mais comemorativo e de fidelidade, uma estratégia já conhecida no mercado de criptomoedas e que, no passado, envolvia a distribuição de NFTs (tokens não-fungíveis). Ainda não está claro se a Trump Media replicará essa estratégia.

O ativo deverá ser criado pela corretora de criptomoedas Crypto.com, uma das maiores dos Estados Unidos e parceria da empresa. Junto com a novidade, a Trump Media disse que vai adotar a Cronos, criptomoeda nativa da corretora, como um "token de utilidade".

Com isso, usuários da rede social Truth Social poderão usar a criptomoeda para pagar suas assinaturas ou outros serviços na rede. Além disso, a Trump Media não descarta dar descontos para os usuários que façam os pagamentos por meio da criptomoeda, incentivando o seu uso.

Trump Media e criptomoedas

O novo projeto faz parte de uma gama de iniciativas anunciadas pela Trump Media desde o ano passado como parte da sua aproximação com o mundo cripto. A principal foi a criação de uma reserva corporativa bilionária de bitcoins que posicionou a empresa entre as maiores detentoras institucionais do ativo.

Desde então, a companhia tem anunciado e lançado iniciativas que buscam integrar as criptomoedas, a tecnologia blockchain e o mundo das finanças descentralizadas (DeFi). O novo token representa mais um passo nesse movimento, apesar dos poucos detalhes divulgados.

