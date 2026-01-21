Investidor transfere R$455 milhões em bitcoin pela 1ª vez após 13 anos

Uma carteira de bitcoin que estava inativa há 13 anos transferiu todo o seu saldo para um novo endereço. Os 909,38 BTC avaliados em US$ 84,6 milhões, ou R$ 455,1 milhões, não eram movimentados desde a "Era Satoshi", época em que Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin, ainda circulava por fóruns da internet antes de desaparecer por completo deixando uma quantia bilionária de bitcoins para trás e criando um dos maiores mistérios do mercado de criptomoedas.

Dados onchain do explorador da Arkham Intelligence data mostram que o endereço recebeu bitcoin pela primeira vez em 2013, quando cada moeda era negociada por menos de US$ 7.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Em comparação, se, em vez de comprar 909,38 BTC — avaliados em cerca de US$ 6.400 em 2013 — o mesmo valor tivesse sido investido em um fundo de índice S&P 500 de baixo custo, hoje ele valeria US$ 37 mil, após uma valorização de 481%.

No mesmo período de 13 anos, os preços de referência do ouro subiram cerca de 150%; retornos sólidos, mas ainda muito inferiores ao aumento de 13.9 mil vezes do bitcoin.

Investidores antigos "despertam"

A transferência dessa carteira adormecida ocorre após o despertar de carteiras antigas em 2024–25, quando endereços inativos há muito tempo — incluindo holders OG com mais de 10 anos — movimentaram coletivamente mais de US$ 50 bilhões em BTC, segundo relatos. Dados onchain data mostraram que dezenas de milhares dessas moedas antigas acabaram sendo efetivamente gastas.

Para os investidores, o lado humano dessa história é quase tão impressionante quanto os números. Manter a posição ao longo de múltiplos drawdowns de 70%–80%, dos ciclos de mercado de 2017 e 2021, de grandes falências de exchanges, de forks controversos como Bitcoin Cash e Bitcoin SV, além de sucessivas repressões regulatórias, teria exigido uma convicção incomum (ou, talvez, a possibilidade de o proprietário ter perdido as chaves e só recentemente recuperado o acesso).

A movimentação de segunda-feira para um novo endereço pode ser uma rotina de higiene de segurança, uma mudança de custódia ou o primeiro passo rumo a uma eventual liquidação. Analistas onchain estarão atentos para ver se os fundos fluem para carteiras conhecidas de exchanges.

Risco quântico

Holders iniciais também podem estar se reposicionando em resposta a um coro crescente de alertas sobre futuros ataques quânticos às assinaturas de curva elíptica do bitcoin — as assinaturas criptográficas usadas para provar que alguém com a chave privada autorizou uma transação.

Isso é particularmente relevante para UTXOs mais antigos (os “unspent transaction outputs” que compõem o saldo de uma carteira e representam blocos individuais de BTC criados por transações passadas), que já expuseram suas chaves públicas.

Embora a maioria dos criptógrafos ainda veja os computadores quânticos como algo distante em anos, pesquisas recentes research têm instado o ecossistema a preparar caminhos de migração para esquemas pós-quânticos — um risco que pode motivar OGs preocupados com segurança a mover moedas para configurações mais recentes, mesmo que ainda não estejam vendendo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok