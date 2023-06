Entenda a acusação contra Elon Musk por insider trading com dogecoin

Um processo bilionário envolvendo o empresário Elon Musk ganhou novos desdobramentos nesta semana. O dono da Tesla e do Twitter enfrenta uma acusação movida por um grupo de investidores nos Estados Unidos, que afirmam que o executivo realizou insider trading e um esquema de pirâmide envolvendo a criptomoeda meme dogecoin.

Os investidores responsáveis pela acusação decidiram atualizar suas queixas junto à Justiça dos EUA. Agora, eles incluíram a mudança no símbolo do Twitter por Musk em abril - quando o tradicional passarinho azul foi substituído pelo logo do dogecoin - como uma ação de insider trading por parte do bilionário.

Segundo a acusação, o bilionário teria vendido cerca de US$ 126 milhões em dogecoin logo após ter realizado a mudança no logo. A ação levou a uma forte valorização da criptomoeda, com alta de mais de 30%, o que fez com que Musk tivesse lucro ao realizar a operação.

A nova queixa dos investidores afirma que o movimento de Musk foi uma "manipulação de mercado e insider trading", já que ele se aproveitou da sua influência no mercado para gerar um evento que inflou o preço do dogecoin e, então, vendeu o ativo. O juiz responsável pelo caso, Alvin Hellerstein, afirmou no dia 1º de junho que ele "provavelmente" permitirá a inclusão da queixa no processo.

Processo contra Elon Musk

As acusações contra Elon Musk começaram em junho de 2022. À época, o grupo de investidores acusou o bilionário de ter criado um esquema de pirâmide por meio do dogecoin, usando da sua influência para atrair ou afastar investidores para o ativo e lucrar com as flutuações de preço.

Os investidores citaram no processo a aparição do executivo no programa norte-americano Saturday Night Live em maio de 2021, onde ele incorporou "um especialista financeiro fictício" e chamou o dogecoin de "uma vigarice" como uma das evidências sobre a manipulação do preço da criptomoeda.

Minutos após a aparição de Musk no popular e tradicional programa humorístico da televisão norte-americana, o preço do dogecoin despencou mais de 25%, caindo de US$ 0,66 no início da transmissão para US$ 0,50. Musk teria feito muitos esforços para reacender o entusiasmo das pessoas pelo ativo após a sua aparição na televisão.

Ele disse a seus seguidores no Twitter poucos dias depois que estava trabalhando com “desenvolvedores do dogecoin para melhorar a eficiência do sistema” e que o desenvolvimento poderia ser “potencialmente promissor". Durante o período de queda que abalou o mercado em março de 2022, Musk chegou a revelar para seus seguidores no Twitter que não venderia suas participações em criptomoedas, incluindo bitcoin, ether e dogecoin.

O grupo de investidores pede uma indenização de US$ 258 bilhões (cerca de R$ 1,2 trilhão, na cotação atual) devido aos danos que as falas e ações de Musk geraram para os seus investimentos na criptomoeda.

Por outro lado, os advogados do bilionário afirmaram que o apoio de Musk ao dogecoin nas redes sociais, com comentários como “Dogecoin Rulz” e “sem altos, sem baixos, apenas Doge”, eram “muito vagos” para justificar uma acusação de fraude. Eles afirmaram ainda que “não há nada de ilegal em publicar palavras de apoio ou imagens engraçadas sobre uma criptomoeda legítima que detém uma capitalização de mercado de quase US$ 10 bilhões".

O que é o dogecoin?

O dogecoin é a maior criptomoeda meme do mercado. O termo se refere a ativos que não possuem um valor ou caso de uso intrínseco, mas acabam atraindo investidores por estarem ligados a algum evento popular ou meme. No caso do dogecoin, ele foi inspirado no Doge, um cachorro da raça Shiba Inu que gerou diversos meme na internet.

A criptomoeda é considerada a "queridinha" de Elon Musk, e é defendida pelo empresário desde meados de 2020. Nesse meio tempo, Musk já chegou a elogiar o potencial da dogecoin como moeda e até mesmo discutiu com Billy Markus, um dos criadores da criptomoeda meme.