J. Duckworth x J. Sinner: onde assistir e horário do jogo do Australia Open

Australia Open: brasileiros enfrentam Gonzalez e Pel pela primeira rodada da chave masculina de duplas (Divulgação)
Redatora
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23h24.
O australiano James Duckworth enfrenta o italiano Jannik Sinner pela segunda rodada de simples masculinas do Australian Open, em Melbourne. A partida está prevista para quinta-feira, 22 de janeiro, na Rod Laver Arena.
O duelo entre J. Duckworth e J. Sinner está programado para iniciar a partir das 5h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22, na sessão noturna local. O horário pode variar conforme a duração dos confrontos anteriores na quadra.
O confronto terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Disney+. A cobertura inclui múltiplas quadras e sinais simultâneos, permitindo acompanhar o torneio completo.
Duckworth joga em casa diante de sua torcida e tenta surpreender o atual número 2 do mundo, Jannik Sinner, um dos candidatos ao título em Melbourne. O italiano avançou na estreia com vitória sólida e busca manter o ritmo na busca pelo Grand Slam australiano.