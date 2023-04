Símbolo do Twitter é trocado por logo de criptomoeda 'queridinha' de Elon Musk

Os usuários do Twitter foram pegos de surpresa nesta segunda-feira, 3, com uma mudança inusitada: o tradicional "passarinho" símbolo da rede social foi substituído pela logo da criptomoeda meme dogecoin. O ativo é elogiado e defendido pelo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, há vários anos, e a novidade ajuda na sua valorização nas últimas horas.

Os próprios usuários da rede social notaram a mudança de símbolos e começaram a falar sobre o assunto na tarde desta segunda-feira, compartilhando capturas de tela mostrando o logo do dogecoin em diversas partes do Twitter. Ele aparece, por exemplo, na tela de carregamento de páginas do site, assim como no canto superior esquerdo da tela, tanto nas versões para desktop quanto para smartphones.

Até o momento, não houve nenhum pronunciamento oficial do Twitter sobre o tema, e nem esclarecimentos sobre a causa da mudança, o que tem intrigado usuários, investidores e entusiastas da criptomoeda meme. Entre as possibilidades, estão uma possível piada por parte de Musk, uma invasão de hackers ou também um sinal para algum anúncio envolvendo o ativo.

Já Musk fez um post quase duas horas após a mudança, mas ironizando o caso e sem apresentar esclarecimentos. A publicação contém um meme em que é possível ver um personagem com o "rosto" do cachorro se referindo ao símbolo original do Twitter como uma "foto velha".

O dogecoin foi inspirado em um dos memes mais famosos da internet, do cachorro da raça Shiba Inu apelidado de Doge. Desde então, a criptomoeda meme ganhou cada vez mais adeptos no mercado e possui, atualmente, o oitavo maior valor de mercado de todo o segmento cripto, segundo dados do site CoinGecko.

A criptomoeda já registrava um movimento de valorização de alta nesta segunda-feira devido a outro caso envolvendo Elon Musk. O bilionário está tentando evitar um processo em que é acusado de ter criado um esquema de pirâmide a partir da promoção do dogecoin, ajudando a inflar seu preço e depois criticando o projeto, derrubando seu valor. O empresário nega a intenção, mas sua defesa reconheceu o ativo como uma "criptomoeda legítima", o que foi bem-visto por diversos investidores.

Entretanto, o movimento de alta ganhou ainda mais força exatamente quando os usuários do Twitter começaram a identificar a mudança na logo. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda acumula uma alta de 18,4%, cotada a US$ 0,095, sendo que, apenas na última hora, o crescimento é ainda maior, de 24,1% . Em 10 minutos, o ganho de mercado foi de mais de R$ 3 bilhões.

Elon Musk e dogecoin

Essa não é a primeira vez que Elon Musk ajuda na valorização do dogecoin. Diversos posts do bilionário no Twitter já levaram a fortes movimentos de compra da criptomoeda, e o próprio empresário já comentou que adquiriu o ativo, prometendo não se desfazer dele mesmo durante a forte queda do mercado cripto ao longo de 2022. No mesmo ano, o dogecoin teve fortes altas apoiadas na especulação de que ele poderia ser usado como moeda oficial na rede social.

As especulações surgiram com os boatos sobre a compra do Twitter por Musk, que acabaram se concretizando. Desde então, porém, a empresa não havia dado sinais sobre uma possível adoção do dogecoin como moeda para pagamentos e transações. Até que, em janeiro deste ano, os boatos voltaram a ganhar força.

Em setembro de 2022, mensagens obtidas em um processo entre a rede social e o bilionário relevaram que Elon Musk chegou a cogitar incorporar a tecnologia blockchain ao Twitter e criar uma criptomoeda digital nativa para os usuários, que precisaria ser mantida em carteiras digitais para a realização de publicações. Entretanto, ele disse em mensagens posteriores que abandonou a ideia por considerá-la de difícil aplicação.

Perguntado sobre sua fixação com o dogecoin, Musk disse à Bloomberg que os responsáveis eram os funcionários das empresas controladas por ele: "quando andava pela fábrica da SpaceX ou da Tesla, eles me pediam para apoiar a dogecoin, então estou fazendo isso".

