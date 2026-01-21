Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin valendo US$ 0? Falha em corretora gera onda de perdas

Erro na exchange Paradex fez criptomoeda aparecer sem valor, desencadeando uma onda de perdas para investidores

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16h54.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin tem enfrentado uma forte queda nos últimos meses, mas o mercado foi pego de surpresa na última segunda-feira, 19, quando o preço da criptomoeda despencou para US$ 0 na corretora Paradex. A exchange rapidamente assumiu o erro em torno do preço da criptomoeda, mas não antes de uma onda de liquidações de contratos futuros.

A Paradex é uma corretora descentralizada de criptomoedas que conta com uma rede blockchain própria, que registra informações sobre movimentações de usuários, investimentos realizados e os preços dos ativos negociados. E foi exatamente nessa terceira parte que o problema surgiu.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Em uma questão de segundos, o preço do bitcoin despencou da casa dos US$ 90 mil para o zero, o que significaria que a criptomoeda tinha perdido todo o seu valor. O evento geraria um forte pânico no mercado, mas na verdade foi um erro isolado na própria exchange.

O caso incomum foi identificado e compartilhado por usuários nas redes sociais, que estranharam um erro dessa magnitude por parte da corretora. A própria Paratex identificou o problema e implementou uma solução, mas não antes de enfrentar um erro ainda maior.

O preço nulo do bitcoin ficou registrado na sua rede blockchain e foi considerado como verdadeiro pelo seu sistema, o que levou a uma onda automática de liquidações de contratos de preços futuros da criptomoeda abertos por investidores da corretora.

A liquidação de um contrato futuro ocorre quando o ativo tem uma variação abrupta e significativa de preço, o que torna a manutenção do contrato inviável. Geralmente, o preço do ativo é apurado de forma automática pela plataforma de negociação, como ocorre na Paratex.

Problema resolvido?

Não se sabe ao certo quantos usuários foram afetados e os valores perdidos, mas estimativas apontaram que "milhares" de contratos futuros teriam sido liquidados, deixando os seus donos no prejuízo. A exchange conta com mais de US$ 600 milhões em contratos futuros negociados.

Para solucionar o problema, a Paratex tomou uma atitude inusitada. A exchange decidiu reverter a sua rede de registros em blockchain para uma versão anterior à do acidente, na prática eliminando o registro errado do preço do bitcoin e todas as liquidações subsequentes.

Em seguida, os saldos dos investidores prejudicados também foram restaurados, revertendo os prejuízos com o caso. A Paratex informou que segue operando normalmente e disse que a causa de um dos maiores erros da história do mercado de criptomoedas foi uma falha na sua migração de base de dados.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Fórum Econômico Mundial em Davos debate criptoativos e tokenização

Investidor transfere R$ 455 milhões em bitcoin pela 1ª vez após 13 anos

Bitcoin cai para US$ 89 mil, refletindo aversão ao risco global

Condições de mercado do bitcoin sinalizam melhora, aponta Glassnode

Mais na Exame

Marketing

BBB 26: o que o reality ensina sobre pesquisa e decisões ruins no marketing

Mundo

Trump diz que chegou a 'acordo' com a Otan sobre a Groenlândia e recua em tarifas à Europa

EXAME Agro

Mesmo com o risco de La Niña, colheita de soja avança para produção recorde

ESG

312 lojas, uma meta: Assaí quer reciclar 90% dos resíduos até 2035