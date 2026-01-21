Bitcoin valendo US$ 0? Falha em corretora gera onda de perdas

O bitcoin tem enfrentado uma forte queda nos últimos meses, mas o mercado foi pego de surpresa na última segunda-feira, 19, quando o preço da criptomoeda despencou para US$ 0 na corretora Paradex. A exchange rapidamente assumiu o erro em torno do preço da criptomoeda, mas não antes de uma onda de liquidações de contratos futuros.

A Paradex é uma corretora descentralizada de criptomoedas que conta com uma rede blockchain própria, que registra informações sobre movimentações de usuários, investimentos realizados e os preços dos ativos negociados. E foi exatamente nessa terceira parte que o problema surgiu.

Em uma questão de segundos, o preço do bitcoin despencou da casa dos US$ 90 mil para o zero, o que significaria que a criptomoeda tinha perdido todo o seu valor. O evento geraria um forte pânico no mercado, mas na verdade foi um erro isolado na própria exchange.

O caso incomum foi identificado e compartilhado por usuários nas redes sociais, que estranharam um erro dessa magnitude por parte da corretora. A própria Paratex identificou o problema e implementou uma solução, mas não antes de enfrentar um erro ainda maior.

O preço nulo do bitcoin ficou registrado na sua rede blockchain e foi considerado como verdadeiro pelo seu sistema, o que levou a uma onda automática de liquidações de contratos de preços futuros da criptomoeda abertos por investidores da corretora.

A liquidação de um contrato futuro ocorre quando o ativo tem uma variação abrupta e significativa de preço, o que torna a manutenção do contrato inviável. Geralmente, o preço do ativo é apurado de forma automática pela plataforma de negociação, como ocorre na Paratex.

Problema resolvido?

Não se sabe ao certo quantos usuários foram afetados e os valores perdidos, mas estimativas apontaram que "milhares" de contratos futuros teriam sido liquidados, deixando os seus donos no prejuízo. A exchange conta com mais de US$ 600 milhões em contratos futuros negociados.

Para solucionar o problema, a Paratex tomou uma atitude inusitada. A exchange decidiu reverter a sua rede de registros em blockchain para uma versão anterior à do acidente, na prática eliminando o registro errado do preço do bitcoin e todas as liquidações subsequentes.

Em seguida, os saldos dos investidores prejudicados também foram restaurados, revertendo os prejuízos com o caso. A Paratex informou que segue operando normalmente e disse que a causa de um dos maiores erros da história do mercado de criptomoedas foi uma falha na sua migração de base de dados.

