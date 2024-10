EigenLayer conclui distribuição gratuita de criptomoeda, que estreia no mercado

O blockchain EigenLayer concluiu nesta terça-feira, 1º, a distribuição gratuita da sua criptomoeda EIGEN, que também estreou no mercado e pode agora ser negociada por investidores. A operação era ansiosamente aguardada no mercado, em um dos principais "airdrops" do ano.

Ao todo, 1,67 bilhão de unidades do token foram lançadas no mercado, sendo que 86 milhões foram distribuídas entre usuários do projeto, no chamado airdrop. Para receber o ativo, os usuários precisavam cumprir alguns requisitos, em especial uma atuação na rede desde o início do ano.

Logo após a sua estreia no mercado, a EIGEN chegou a ter uma forte valorização. A criptomoeda estreou com uma cotação de US$ 3,9 e um valor total diluído - que leva em conta a capitalização hipotética do ativo se toda a sua oferta estivesse efetivamente disponível - de US$ 6,51 bilhões.

Em pouco tempo, o ativo chegou a ter uma valorização de mais de 13%, cotado a US$ 4,26 e chegando a um valor total diluído de US$ 7,16 bilhões. No momento, porém, ele opera em leve queda, de 5,3%, cotado a US$ 3,79 e com um valor total diluído de US$ 6,3 bilhões, segundo a plataforma CoinGecko.

Quedas de preço são comuns logo após a conclusão de airdrops de criptomoedas, já que alguns usuários aproveitam o recebimento do ativo para vendê-lo e realizar lucros. A capitalização de mercado efetiva da EIGEN no momento é de US$ 706 milhões, fora das 100 maiores do setor.

O que é a EigenLayer?

A EigenLayer é um blockchain que foi lançado em abril deste ano e está ligado à Ethereum. O projeto trabalha com o chamado restaking, prática em que unidades de criptomoedas que já estão "travadas" em um blockchain - o chamado staking - podem ser usadas para staking em outras redes.

A criptomoeda EIGEN é o token de governança da rede, permitindo que seus detentores participem do processo de tomada de decisões sobre o futuro do projeto. Os criadores do blockchain prometem, ainda, que ela deverá ter outras funcionalidades e papéis na rede.

O blockchain chegou a registrar um valor total bloqueado (TVL) de US$ 15,7 bilhões na sua estreia, mas desde então houve uma queda, chegando ao valor atual de US$ 11,3 bilhões. O movimento reflete uma perda de espaço mais ampla de projetos de restaking, segundo relatórios recentes.