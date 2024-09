Finanças descentralizadas têm queda de 24% em taxas após queda de atividade

O segmento de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) registrou uma queda de 24,4% nas taxas pagas pelos seus usuários em agosto, na comparação com julho deste ano. Com o declínio, o total arrecadado com as taxas chegou ao menor nível desde fevereiro de 2024.

Dados da plataforma The Block indicam que o total pago em taxas no mês de agosto foi de US$ 288,3 milhões. Já em julho, o valor foi de US$ 381,4 milhões. As cifras também estão distantes do recorde registrado neste ano, de US$ 494,1 milhões, em março, que foi sucedido por uma tendência de queda.

Em geral, o total pago em taxas pelos usuários é um bom indicativo do engajamento nos protocolos de DeFi e do tamanho da atividade nesses projetos. As taxas precisam ser pagas sempre que um usuário realiza algum tipo de operação, como um pagamento ou transferência de ativos.

Os dados da The Block indicam que o Lido liderou as taxas pagas em agosto, respondendo por US$ 76 milhões do total. O projeto está ligado às operações de staking de ether no blockchain, buscando dar mais liquidez para os interessados em depositar suas criptomoedas na rede.

Por outro lado, os dados também confirmam uma tendência iniciada após o recorde de março: a queda na atividade, e por consequência nas taxas, na corretora descentralizada de criptomoedas Uniswap. Em março, ela teve US$ 151 milhões em taxas, liderando o segmento.

Já em agosto, ela registrou US$ 49,6 milhões em pagamentos, ficando na segunda posição, atrás da Lido. A terceira colocação ficou com outra corretora descentralizada, a PancakeSwap, com US$ 27 milhões.

Desafios de DeFi

Ao The Block, o pesquisador Nick Ruck avalia que a queda nas taxas no segmento de DeFi estão ligados ao enfraquecimento do grupo de projetos ligados à prática de restaking, em que um ativo pode ser usado em mais de uma operação de staking em blockchain.

Na visão de Ruck, os investidores abandonaram à prática em detrimento dos investimentos em criptomoedas meme, que têm sido mais lucrativos. Além disso, ele afirma que os protocolos de DeFi "ainda precisam ter uma inovação significativa" para atrair mais usuários e capital.

Além disso, corretoras descentralizadas como a Uniswap podem estar sendo prejudicadas por um momento de esfriamento no mercado, com os investidores cautelosos e à espera de possíveis cortes nos juros dos Estados Unidos antes de realizarem investimentos mais significativos.