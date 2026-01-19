Após correção, bitcoin depende de fator 'determinante' para voltar a subir

Nesta segunda-feira, 19, o bitcoin inicia a semana útil negociado na casa dos US$ 92 mil, após ter se aproximado dos US$ 100 mil na última semana. A maior criptomoeda do mundo apresentou correção de preço em repercussão a acontecimentos do cenário macroeconômico e agora precisará se manter acima de uma faixa de preço importante se quiser evitar quedas ainda maiores, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.906, com queda de 0,09% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A correção fez com que a alta acumulada do bitcoin desde o início de 2026 caísse para cerca de 2,5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, voltou a sinalizar "medo" em 44 pontos após ter oscilado entre a neutralidade e o otimismo na semana passada.

Por que o preço do bitcoin caiu?

"O bitcoin recuou para a região de US$ 92 mil e voltou a operar abaixo do importante nível de suporte de US$ 94.5 mil. A pressão ocorre em meio à queda dos ativos de risco e à busca por proteção, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propor novas tarifas sobre oito países europeus e voltar a mencionar a possibilidade de venda da Groenlândia", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A correção acontece depois de uma tentativa recente de avanço para a faixa dos US$ 95 mil, movimento que perdeu força após um rali impulsionado principalmente por derivativos. Nas últimas 24 horas, o ajuste atingiu com força investidores alavancados, com quase US$ 800 milhões em posições compradas sendo liquidadas por falta de margem. Esse movimento ajudou a retirar o excesso de alavancagem otimista do mercado. No curto prazo, a atenção do mercado está voltada para os níveis de preço", acrescentou.

Previsão de preço para o bitcoin

"A capacidade do bitcoin de se manter acima da mínima dos últimos sete dias, em torno de US$ 92.284, será determinante. Uma permanência prolongada abaixo de US$ 91 mil pode desencadear uma nova rodada de vendas, com o preço testando a zona de suporte entre US$ 88 mil e US$ 90 mil. Por outro lado, uma recuperação acima de US$ 95 mil indicaria que os compradores estão defendendo os níveis atuais, abrindo espaço para uma nova tentativa de aproximação da marca psicológica dos US$ 100 mil", explicou Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Apesar da volatilidade no curto prazo, os dados de comportamento dos investidores seguem construtivos. Investidores de maior porte, que detêm entre 10 e mil bitcoins, acumularam cerca de 111 mil BTC nos últimos 30 dias — o maior volume desde o fim de 2022 — elevando suas participações para aproximadamente 6,6 milhões de moedas", acrescentou.

"Pequenos investidores também aumentaram suas posições, com uma acumulação superior a 13 mil BTC no período, levando suas reservas para cerca de 1,4 milhão de bitcoins. Isso mostra que, mesmo em um ambiente de incerteza global, investidores continuam enxergando valor nos níveis atuais de preço, o que tende a ajudar a sustentar o mercado ao longo do tempo", concluiu o especialista.

