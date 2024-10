Nova criptomoeda dispara quase 400% e vira recomendação do BTG em outubro, descubra qual é

O mercado de criptomoedas teve “ventos favoráveis” em 2024. Um desses ventos fez a ONDO, criptomoeda da rede Ondo Finance, disparar 377% desde o início do ano. Novidade na Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, a ONDO também virou a recomendação dos especialistas do banco para o mês de outubro.

Na nova edição da carteira recomendada, disponibilizada na íntegra no aplicativo e site da Mynt nesta terça-feira, 1, uma das recomendações de especialistas para este mês é a ONDO.

A criptomoeda integra as carteiras recomendadas para os perfis moderado e sofisticado de investimento. Os investidores que já investem na Mynt através do Modo Inteligente, nova funcionalidade da plataforma, terão suas carteiras rebalanceadas automaticamente.

De acordo com o relatório assinado pelos analistas de research da Mynt, a ONDO está “bem posicionada para capturar as tendências de mercado e destravar valor no curto e médio prazo”. Apenas no último mês, a ONDO subiu mais de 22%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, este valor aumenta para 377%.

Além da ONDO, a carteira recomendada desenvolvida pelo time de especialistas da Mynt possui outras recomendações divididas entre os perfis conservador, moderado e sofisticado. Tanto o relatório quanto a opção de investir nas carteiras pelo Modo Inteligente estão disponíveis no site e aplicativo da plataforma.

Por que investir em ONDO?

“A inclusão de Ondo Finance (ONDO) é sustentada por seu papel estratégico no crescente setor de tokenização de ativos do mundo real (RWA), integrando ativos financeiros tradicionais com a tecnologia blockchain”, diz o relatório da carteira recomendada da Mynt.

“Ondo se destaca por oferecer produtos inovadores, como as stablecoins USDY e OUSG, que juntas ultrapassam US$ 600 milhões em emissões. Lastreadas por títulos do Tesouro dos EUA, elas oferecem rendimentos seguros e sustentáveis aos investidores”, acrescentaram.

“O crescimento de Ondo é impulsionado por suas parcerias estratégicas com instituições financeiras de destaque, como a BlackRock, e pelo foco em diversificação de seus produtos. Com planos para o lançamento de ações tokenizadas, Ondo fortalece sua posição como uma opção atrativa para investidores que buscam soluções inovadoras”, concluíram os especialistas.

