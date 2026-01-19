Ele nunca vendeu nenhum bitcoin, mas enriqueceu com cripto; entenda como

Ele recebeu mais de mil bitcoins como pagamento em 2013, o que foi o ponto de partida para montar uma das primeiras mineradoras industriais da América Latina, criar tecnologias próprias e se consolidar como referência internacional em blockchain.

Rocelo Lopes é CEO da Truther e SmartPay, plataforma, adquirida em 2025 pela Rezolve Ai, dando origem à Rezolve Pay, uma das maiores redes globais de pagamentos com ativos digitais. Ele relembra os bastidores dessa história, explica por que acredita que o bitcoin será reserva de valor e não meio de pagamento, e aponta o futuro das stablecoins e da privacidade no blockchain. Assista ao vídeo.

