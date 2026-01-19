Inteligência Artificial

OpenAI registra US$ 20 bi em receita em uma alta de 200% em relação ao ano anterior

Crescimento financeiro acompanha a expansão da estrutura computacional e adoção do ChatGPT em diversos setores

Receita da OpenAI: multiplicada por dez em três anos (Getty Images)

Receita da OpenAI: multiplicada por dez em três anos (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13h22.

A OpenAI ultrapassou US$ 20 bilhões em receita recorrente anual (ARR, na sigla em inglês) em 2025, segundo dados divulgados pela diretora financeira (CFO) da empresa, Sarah Friar, em um comunicado oficial. O resultado representa um crescimento de 233% em relação a 2024, quando a companhia faturou US$ 6 bilhões, e de 900% em relação a 2023, quando o saldo anual foi de US$ 2 bi.

Segundo a executiva, o crescimento da receita anual foi diretamente proporcional à expansão de sua capacidade computacional, que avançou de 0,2 gigawatt para 1,9 gigawatt, um salto de 9,5 vezes no período.

Para essa guinada, a empresa solucionou o que Friar aponta como o recurso mais escasso da IA: o poder computacional. A estratégia foi operar com um ecossistema diversificado de provedores, o que ampliou resiliência e a segurança da operação. Dessa forma, a computação se tornou um ativo estratégico para aumentar a eficiência e viabilizar o uso cotidiano da IA.

Outro fator apontado por Friar como parte desse avanço foi a consolidação do ChatGPT como ferramenta essencial do cotidiano de empresas e indivíduos, que gerou a demanda por diferentes modelos de assinatura dentro da plataforma e recordes de usuários ativos diários e semanais.

A executiva argumenta que o resultado surge de um "ciclo virtuoso": o investimento na infraestrutura viabiliza modelos mais robustos, que sustentam produtos melhores e tornam o chatbot mais atraente. "A adoção gera receita, e a receita financia a próxima onda de computação e inovação", pontuou.

De pesquisa a plataforma de negócios

Lançado como uma prévia para pesquisa, o ChatGPT passou a integrar fluxos pessoais e corporativos, da educação e escrita ao desenvolvimento de software, marketing e finanças. Essa mudança de uso orientou a estratégia financeira da OpenAI, que começou a oferecer assinaturas para consumidores, além de planos voltados a equipes e empresas.

"À medida que a IA se integrava às equipes e aos fluxos de trabalho, criamos assinaturas para o ambiente de trabalho e adicionamos preços baseados no uso, para que os custos se ajustem ao trabalho real realizado", disse Friar no comunicado.

A OpenAI também ampliou o modelo para a publicidade e o comércio, para posicionar o chatbot como um assistente para tomada de decisões. "As pessoas vêm ao ChatGPT não apenas para fazer perguntas, mas para decidir o que fazer em seguida (...) o que cria valor para os usuários e para os parceiros que os atendem", diz. A CFO ressalta, no entanto, que anúncios e opções comerciais só são introduzidos quando são "claramente identificados e genuinamente úteis".

Para 2026, a prioridade da OpenAI será a de expandir a adoção prática da IA em áreas como saúde, ciência e negócios, além de testar novos modelos de receita, como licenciamentos e precificação, a partir de resultados mensuráveis.

"A infraestrutura amplia o que podemos oferecer. A inovação amplia o que a inteligência pode fazer. A adoção amplia quem pode usá-la. A receita financia o próximo salto. É assim que a inteligência se expande e se torna a base da economia global", concluiu Friar.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

Mais de Inteligência Artificial

Sequoia negocia aporte bilionário na Anthropic

Como cidades pequenas dos EUA estão sendo transformadas pelos data centers

Europa pode transformar obstáculos em vantagem na corrida por data centers de IA

O custo oculto da automação

Mais na Exame

Mercados

Mudança de gestão anima mercado e leva Totvs às maiores altas do Ibovespa

Carreira

Casal transforma aposta na garagem de casa em marca líder da Amazon e desafia gigantes do setor

Um conteúdo Bússola

85% dos colaboradores sairiam de empresas que não priorizam qualidade de vida

Ciência

Medo tem cheiro? Estudo revela que cavalos sentem emoções humanas