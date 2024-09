Blockchain EigenLayer anuncia distribuição gratuita de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas

O blockchain EigenLayer anunciou nesta semana que vai realizar uma nova distribuição gratuita de unidades da sua criptomoeda própria, a eigen. O ativo ainda não estreou nas corretoras de criptomoedas, mas negociações entre interessados e detentores do ativo indicam que o valor distribuído pode ser bilionário.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, a distribuição será de 86 milhões de unidades do ativo e será destinada para operadores de nós na rede blockchain e usuários que utilizam o projeto para realizar staking de ether, a criptomoeda da rede Ethereum.

Apesar da eigen ainda não estar disponível para negociação em exchanges - o que daria mais exatidão para sua cotação -, algumas corretoras liberaram a negociação entre interessados no token e seus detentores, que na prática compram e vendem documentos confirmando a posse presente ou futura da criptomoeda.

Considerando essas negociações, o token da EigenLayer possui no momento uma cotação na casa dos US$ 19. Por isso, o valor que será distribuído chegaria à casa dos US$ 1,7 bilhão. A expectativa do protocolo é que a distribuição ocorra a partir do dia 17 de setembro, englobando 5% de toda a oferta do ativo.

A distribuição, que antecede a estreia nas exchanges, é conhecida no mercado cripto como um "airdrop". Apesar de ser conhecida como uma distribuição gratuita, na prática essas operações exigem algum grau de participação, ou até investimentos, dos usuários para cumprir os requisitos estabelecidos para o recebimento.

O que é a EigenLayer?

A EigenLayer é um blockchain que foi lançado em abril deste ano e está ligado à Ethereum. O projeto trabalha com o chamado restaking, prática em que unidades de criptomoedas que já estão "travadas" em um blockchain - o chamado staking - podem ser usadas para staking em outras redes.

Os criadores do projeto afirmam que a prática de restaking dá mais liquidez para os usuários e ajuda a incrementar a segurança das redes. Entretanto, a EigenLayer ainda não oferece recompensas para os usuários pela prática, um dos maiores incentivos para atrair investidores.

O blockchain chegou a registrar um valor total bloqueado (TVL) de US$ 15,7 bilhões na sua estreia, mas desde então houve uma queda, chegando ao valor atual de US$ 11,3 bilhões. O movimento reflete uma perda de espaço mais ampla de projetos de restaking, segundo relatórios recentes.