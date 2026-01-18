Ecossistema cripto do Irã dispara para US$ 7,8 bilhões

Web3 - Web3.0 - Semantic Web - New Iteration of the World Wide Web Through Decentralization Based on Blockchains - Innovative Solutions in Computer Science and Information Technology - Digital Globe Surrounded by Blockchains (Getty Images/Reprodução)
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11h05.
O uso de criptomoedas no Irã disparou em meio aos protestos em massa no país, com um aumento de iranianos sacando bitcoin para preservar valor diante da instabilidade, de acordo com a Chainalysis.
Os protestos no Irã começaram no fim de dezembro por conta do agravamento das condições econômicas, após o rial iraniano atingir mínimas históricas frente ao dólar americano. As manifestações se espalharam por todo o país, com o regime iraniano respondendo com cortes de acesso à internet, enquanto grupos internacionais de direitos humanos alegam o uso de força letal contra manifestantes.
A Chainalysis disse em um relatório divulgado na quinta-feira que o ecossistema cripto do Irã atingiu US$ 7,78 bilhões em 2025, valor que se acelerou em meio à atual agitação, com um aumento substancial no número de transferências diárias de criptoativos e nos montantes transacionados.
“Mais revelador é o aumento nos saques de corretoras iranianas para carteiras pessoais de Bitcoin não atribuídas. Esse aumento sugere que os iranianos estão assumindo a posse de Bitcoin a uma taxa significativamente maior durante os protestos do que anteriormente”, afirmou a empresa.
“Esse comportamento representa uma resposta racional ao colapso do rial iraniano, que perdeu quase todo o seu valor, tornando-se efetivamente sem valor frente a moedas importantes como o euro.”
A Chainalysis observou que o próprio governo do Irã também recorreu às criptomoedas, com a atividade cripto do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) representando metade de todo o ecossistema cripto no quarto trimestre de 2025, com endereços associados ao IRGC recebendo mais de US$ 3 bilhões no total no ano passado.
A Chainalysis disse que o papel do bitcoin durante a instabilidade no Irã não se limita apenas à preservação de capital; ele também se tornou “um elemento de resistência, fornecendo liquidez e opcionalidade em um ambiente econômico cada vez mais restrito”.
“Diferentemente de ativos tradicionais que são ilíquidos e frequentemente sujeitos ao controle governamental, a natureza resistente à censura e autocustodial do BTC oferece flexibilidade financeira — particularmente valiosa em uma situação em que indivíduos podem precisar fugir ou operar fora de canais financeiros controlados pelo governo.”
A Chainalysis afirmou ter identificado que outras regiões que enfrentam “guerra, turbulência econômica ou repressões governamentais” também registraram aumento nos saques de Bitcoin durante períodos de instabilidade.
A TRM Labs acompanhou cerca de US$ 3,7 bilhões em fluxos totais de cripto no Irã entre janeiro e julho de 2025. Ao mesmo tempo, cerca de sete milhões de pessoas, de uma população de 92 milhões, são estimadas como usuárias de criptomoedas, segundo a Statista.
“À medida que a pressão de sanções e a reprovação internacional se intensificam, e a volatilidade econômica do Irã persiste, as criptomoedas provavelmente continuarão sendo uma ferramenta crucial para iranianos que buscam soberania financeira”, afirmou a equipe da Chainalysis.
