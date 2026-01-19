Mudança de gestão anima mercado e leva Totvs às maiores altas do Ibovespa

As ações da Totvs (TOTS3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 19, impulsionadas pelo otimismo do mercado com a mudança na gestão da companhia. Por volta das 13h, os papéis subiam 2,55%, enquanto o principal índice da Bolsa brasileira rondava a estabilidade, com leve queda de 0,03%, aos 164.725 pontos.

O movimento coloca a Totvs como a segunda maior alta do dia no Ibovespa, atrás apenas da IRB (IRBR3), que avançava 2,98%. O desempenho reforça a leitura positiva dos investidores em relação ao anúncio feito na sexta-feira, 16, pelo Conselho de Administração da empresa.

Na ocasião, a Totvs informou a eleição de Gustavo Mendes para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios para Eficiência Operacional, com posse efetiva a partir desta segunda. Segundo a companhia, o executivo será responsável por liderar iniciativas voltadas ao aprimoramento da eficiência operacional, com foco na evolução dos principais indicadores de desempenho.

Mendes é formado em administração pela Florida International University e possui formação executiva pela Harvard Business School. Com mais de 20 anos de experiência em liderança financeira e estratégica, construiu carreira em empresas globais e de tecnologia, como iFood, Prosus e Walmart.com.

Para Ramon Coser, especialista da Valor Investimentos, a reação positiva do mercado está diretamente ligada ao perfil do novo executivo e à área que ele passa a comandar.

"A Totvs anunciou o Gustavo Mendes para um cargo ligado à eficiência operacional, uma área em que ele já atua. O mercado está vendo com bons olhos a expectativa de ele tocar essas iniciativas. A ideia é que consiga preservar margens e aumentar a rentabilidade da Totvs", afirmou Coser.

BTG está otimista com papel

O movimento também ocorre em um momento em que analistas mantêm uma visão construtiva sobre a companhia.

Em relatório recente, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) destacou que a Totvs teve um desempenho expressivo em 2025, com valorização de cerca de 60% das ações. Segundo o banco, aproximadamente metade desse avanço veio do crescimento e das revisões de lucro, enquanto a outra metade foi resultado da expansão de múltiplos.

De acordo com o BTG, no início do ano a Totvs era negociada a 18 vezes o lucro futuro de 12 meses, com projeção de lucro por ação de R$ 1,43. Ao final do período, o lucro por ação estimado subiu para R$ 1,82, enquanto o múltiplo avançou para 23 vezes.

O banco espera que a empresa apresente resultados sólidos no quarto trimestre de 2025, com crescimento de 17% na receita consolidada e alta de 20% no EBITDA.