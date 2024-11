Bitcoin atinge nova máxima e se aproxima de US$ 92 mil: o que está causando essa disparada?

Nesta quarta-feira, 13, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica acima de US$ 91 mil. A maior criptomoeda do mercado vem em uma onda de recordes de preço desde a última quarta-feira, 6, com a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.380, com alta de mais de 5,4% apenas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda chegou a atingir US$ 91.937, seu maior preço da história, de acordo com dados do CoinGecko.

Onda de máximas históricas após eleição de Trump

Não é a primeira vez que o bitcoin bateu uma nova máxima histórica. Desde a última quarta-feira, 6, com a vitória de Donald Trump, isso aconteceu mais de 15 vezes.

Em apenas uma semana, preço do bitcoin saiu da casa dos US$ 70 mil para os atuais US$ 91 mil. Autointitulado “criptopresidente”, Donald Trump fez uma série de promessas de campanha que envolvem até mesmo transformar os Estados Unidos na “capital mundial de cripto”.

Com a sua eleição, investidores e especialistas estão otimistas com o futuro do setor no país, que é a maior economia do mundo. Desde então, o mercado cripto acumula recordes em diversas áreas.

No momento, o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” em 84 pontos.