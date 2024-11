"Compre tudo o que puder", recomenda gestora após disparada de criptomoedas

A gestora bilionária Bernstein recomendou nesta segunda-feira, 11, que os investidores comprem "tudo o que puderem" no mercado de criptomoedas e criem uma exposição ao setor "o mais rápido possível", em meio à forte disparada dos ativos digitais após a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Em um relatório, analistas da gestora recomendaram que os investidores "não lutem contra" as criptomoedas e se posicionem para se beneficiar do atual mercado de alta dos ativos, o chamado bull market. Nesse cenário, a recomendação é investir no maior número possível de moedas digitais.

O Bernstein pontua que, ao longo da campanha, Trump compartilhou diversas posições favoráveis ao mercado cripto, incluindo a possibilidade de criar uma reserva nacional em bitcoin, encerrar a "guerra" dos reguladores contra os ativos e também transformar os EUA na "capital mundial" do setor.

Os analistas pontuam que "um movimento de transformar o bitcoin em um ativo de tesouraria, com reservas por empresas, governos e instituições, parece evidente", o que tende a beneficiar não apenas a maior criptomoeda do mundo, mas outros ativos do segmento.



O relatório reforçou ainda a atual projeção de preço para o bitcoin. O Bernstein acredita que a moeda digital vai valer US$ 200 mil até o final de 2025. No momento, o ativo valoriza mais de 87% no acumulado de 2024 e está cotado em US$ 81 mil, batendo diversos recordes consecutivos de preço. Mas, caso a projeção se confirme, haveria um espaço para uma valorização ainda maior.

Além do bitcoin, os analistas citaram as criptomoedas ether, Solana, Optimism, Arbitrum, Polygon, UNI, AAVE e Link como boas opções de investimento considerando o cenário atual para o setor, em especial após as eleições nos Estados Unidos.

Vários desses ativos estão entre os de melhor desempenho no mercado desde a vitória de Trump. A expectativa é que haja uma mudança no comando da SEC, a CVM norte-americana, que mudaria o atual entendimento sobre a classificação desses ativos, beneficiando diversos projetos.

O Bernstein pontuou ainda que os investidores interessados em criptomoedas possuem diversas opções de exposição, envolvendo tanto o investimento direto via exchanges quanto aportes em ETFs de bitcoin e ether e a compra de ações de empresas do setor, como de mineradoras, da empresa MicroStrategy e das corretoras Robinhood e Coinbase.