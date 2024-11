Após 15 recordes de preço em menos de uma semana, é hora de vender bitcoin?

O bitcoin entrou em uma verdadeira disparada com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da última quarta-feira, 6. Desde a apuração dos votos até a manhã desta terça-feira, 12, a maior criptomoeda do mundo já bateu 15 recordes consecutivos de preço, parando próximo dos US$ 90 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 86.077, de acordo com dados do CoinMarketCap. Embora tenha apresentado um recuo desde a sua última máxima, a principal criptomoeda do mercado ainda acumula alta de 5,3% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, o bitcoin subiu mais de 25%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

De acordo com dados do CoinMarketCap, o recorde mais recente do bitcoin é de US$ 89.956.

A criptomoeda, que chegou a custar aproximadamente US$ 49 mil em agosto deste ano com o fim do “carry trade” japonês, agora apresenta possibilidades de lucro substanciais para investidores, após quinze recordes consecutivos.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

É hora de vender bitcoin?

“É muito difícil responder se é o momento de vender bitcoin ou não. Acredito que muita gente deve ter feito uma venda parcial em US$ 80, 85 e 88 mil. No longo prazo, o movimento como um todo está longe de terminar, então depende da estratégia e do valor alocado de cada um", disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

"Se for uma posição que já estiver incomodando, se comprou há bastante tempo, talvez faça sentido redirecionar e rebalancear a sua carteira de investimentos em cripto”, acrescentou o especialista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok