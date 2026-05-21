Evertec compra a BBChain com R$ 28 milhões e entra em ativos digitais

Claudio Prado, vice-presidente executivo e head da Evertec no Brasil
Editor do Future of Money
Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h00.
Última atualização em 21 de maio de 2026 às 09h08.
A gigante portorriquenha de tecnologia para o setor financeiro, Evertec, comprou uma participação majoritária de 67% na startup brasileira de infraestrutura blockchain voltada à tokenização de ativos, BBChain, com investimento inicial de R$ 28 milhões.
O acordo é estruturado em dias fases e a participação restante está vinculada ao cumprimento de metas de desempenho futuras, o que significa que o valor total da transação depende de resultados ainda a serem alcançados.
É a quinta aquisição da Evertec no mercado brasileiro. Em fevereiro, a companhia desembolsou R$ 950 milhões para comprar a Dimensa, que atua em serviços de análise de crédito e processamento de transações com cartões.
Com a compra da BBChain, a Evertec expande sua atuação agora no mercado de ativos digitais produtos financeiros registrados em blockchain.
A primeira aquisição da empresa no Brasil foi da PaySmart, por R$ 130 milhões. Meses depois, a Evertec comprou a Sinqia, por R$ 2,5 bilhões e, posteriormente, a Tecnobank, por R$ 790 milhões. Ao todo, a empresa de Porto Rico já gastou mais de R$ 4,4 bilhões no país.
Em nota, a Evertec afirmou que já participa de iniciativas no universo de ativos digitais no Brasil junto a associações e em projetos-piloto de tokenização.
“Esta aquisição fortalece nossa capacidade de entregar soluções inovadoras e escaláveis para instituições financeiras no Brasil e em toda a América Latina”, afirmou em nota Claudio Prado, vice-presidente executivo e responsável pelas operações da Evertec no Brasil.
Ainda de acordo com a Evertec, a tecnologia blockchain da BBChain será incorporada ao portfolio da companhia, com o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios junto a bancos, fundos de investimento e consórcios para escalar suas operações em toda a América Latina.
Fora o Brasil, a empresa portorriquenha opera em mais 25 países da América Latina e Caribe.
Em nota, André Carneiro, CEO e cofundador da BBChain, disse que a startup acreditou desde o início que a tokenização não seria apenas uma tendência de mercado, mas uma nova camada de infraestrutura para ativos financeiros, crédito, fundos e instrumentos digitais.
“Com a Evertec, ganhamos escala, distribuição regional e capacidade de integração com sistemas críticos do mercado financeiro, mantendo a profundidade técnica”, destacou.
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