Evertec compra a BBChain com R$ 28 milhões e entra em ativos digitais

A gigante portorriquenha de tecnologia para o setor financeiro, Evertec, comprou uma participação majoritária de 67% na startup brasileira de infraestrutura blockchain voltada à tokenização de ativos, BBChain, com investimento inicial de R$ 28 milhões.

O acordo é estruturado em dias fases e a participação restante está vinculada ao cumprimento de metas de desempenho futuras, o que significa que o valor total da transação depende de resultados ainda a serem alcançados.

É a quinta aquisição da Evertec no mercado brasileiro. Em fevereiro, a companhia desembolsou R$ 950 milhões para comprar a Dimensa, que atua em serviços de análise de crédito e processamento de transações com cartões.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

Com a compra da BBChain, a Evertec expande sua atuação agora no mercado de ativos digitais produtos financeiros registrados em blockchain.

A primeira aquisição da empresa no Brasil foi da PaySmart, por R$ 130 milhões. Meses depois, a Evertec comprou a Sinqia, por R$ 2,5 bilhões e, posteriormente, a Tecnobank, por R$ 790 milhões. Ao todo, a empresa de Porto Rico já gastou mais de R$ 4,4 bilhões no país.

Entrada em tokenização e blockchain

Em nota, a Evertec afirmou que já participa de iniciativas no universo de ativos digitais no Brasil junto a associações e em projetos-piloto de tokenização.

“Esta aquisição fortalece nossa capacidade de entregar soluções inovadoras e escaláveis para instituições financeiras no Brasil e em toda a América Latina”, afirmou em nota Claudio Prado, vice-presidente executivo e responsável pelas operações da Evertec no Brasil.

Ainda de acordo com a Evertec, a tecnologia blockchain da BBChain será incorporada ao portfolio da companhia, com o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios junto a bancos, fundos de investimento e consórcios para escalar suas operações em toda a América Latina.

Fora o Brasil, a empresa portorriquenha opera em mais 25 países da América Latina e Caribe.

Em nota, André Carneiro, CEO e cofundador da BBChain, disse que a startup acreditou desde o início que a tokenização não seria apenas uma tendência de mercado, mas uma nova camada de infraestrutura para ativos financeiros, crédito, fundos e instrumentos digitais.

“Com a Evertec, ganhamos escala, distribuição regional e capacidade de integração com sistemas críticos do mercado financeiro, mantendo a profundidade técnica”, destacou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok