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Evertec compra a BBChain com R$ 28 milhões e entra em ativos digitais

Gigante portorriquenha faz sua quinta aquisição no Brasil depois de outras operações que somam mais de R$ 4 bilhões

Claudio Prado, vice-presidente executivo e head da Evertec no Brasil

Claudio Prado, vice-presidente executivo e head da Evertec no Brasil

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h00.

Última atualização em 21 de maio de 2026 às 09h08.

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A gigante portorriquenha de tecnologia para o setor financeiro, Evertec, comprou uma participação majoritária de 67% na startup brasileira de infraestrutura blockchain voltada à tokenização de ativos, BBChain, com investimento inicial de R$ 28 milhões.

O acordo é estruturado em dias fases e a participação restante está vinculada ao cumprimento de metas de desempenho futuras, o que significa que o valor total da transação depende de resultados ainda a serem alcançados.

É a quinta aquisição da Evertec no mercado brasileiro. Em fevereiro, a companhia desembolsou R$ 950 milhões para comprar a Dimensa, que atua em serviços de análise de crédito e processamento de transações com cartões.  

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Com a compra da BBChain, a Evertec expande sua atuação agora no mercado de ativos digitais produtos financeiros registrados em blockchain.  

A primeira aquisição da empresa no Brasil foi da PaySmart, por R$ 130 milhões. Meses depois, a Evertec comprou a Sinqia, por R$ 2,5 bilhões e, posteriormente, a Tecnobank, por R$ 790 milhões. Ao todo, a empresa de Porto Rico já gastou mais de R$ 4,4 bilhões no país.  

Entrada em tokenização e blockchain

Em nota, a Evertec afirmou que já participa de iniciativas no universo de ativos digitais no Brasil junto a associações e em projetos-piloto de tokenização.  

“Esta aquisição fortalece nossa capacidade de entregar soluções inovadoras e escaláveis para instituições financeiras no Brasil e em toda a América Latina”, afirmou em nota Claudio Prado, vice-presidente executivo e responsável pelas operações da Evertec no Brasil.  

Ainda de acordo com a Evertec, a tecnologia blockchain da BBChain será incorporada ao portfolio da companhia, com o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios junto a bancos, fundos de investimento e consórcios para escalar suas operações em toda a América Latina.  

Fora o Brasil, a empresa portorriquenha opera em mais 25 países da América Latina e Caribe.  

Em nota, André Carneiro, CEO e cofundador da BBChain, disse que a startup acreditou desde o início que a tokenização não seria apenas uma tendência de mercado, mas uma nova camada de infraestrutura para ativos financeiros, crédito, fundos e instrumentos digitais.  

“Com a Evertec, ganhamos escala, distribuição regional e capacidade de integração com sistemas críticos do mercado financeiro, mantendo a profundidade técnica”, destacou. 

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