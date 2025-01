Criptomoeda XRP salta mais de 15% e se aproxima de maior preço da história

O XRP é um dos destaques do mercado de criptomoedas neste início de 2025. Apenas no acumulado das últimas 24 horas, o ativo registra uma valorização de 15,6%, segundo dados do CoinGecko. Considerando a primeira quinzena de janeiro, o salto é de cerca de 40%, um dos melhores desempenhos do setor.

No momento, a criptomoeda é cotada na casa dos US$ 3,36. O valor chama a atenção de investidores pela proximidade com a máxima histórica de preço do ativo, atingida em 2017. À época, ele chegou à casa dos US$ 3,40. Agora, ele pode superar a marca pela primeira vez.

Considerando o desempenho do ativo no final de 2024, a alta é ainda mais expressiva. No último trimestre do ano passado, o XRP disparou 455%, em especial nos meses de novembro e dezembro. E analistas apontam que as eleições presidenciais dos Estados Unidos foram essenciais para esse salto.

Em entrevista ao site The Block, Ryan Lee, chefe de pesquisa da Bitget, avalia que a alta reflete um cenário jurídico mais favorável para o ativo. A criptomoeda é alvo há anos da SEC, com um processo aberto contra a empresa Ripple envolvendo o ativo, mas o embate deve chegar ao fim.

Vitorioso nas eleições, Donald Trump já anunciou a indicação de Paul Atkins para a presidência da SEC. Atkins é conhecido pela postura favorável a cripto, indicando que as ações do regulador contra o XRP deverão chegar ao fim, animando investidores.

Ao mesmo tempo, a criptomoeda tem sido beneficiada por uma redução da aversão a riscos entre investidores nesta semana. A mudança resulta em mais fluxos de investimento nas criptomoedas, algo que também beneficiou o bitcoin e o ether.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Também há a expectativa de que a mudança no comando da SEC abra a porta para a aprovação de possíveis ETFs de XRP, com pedidos atualmente em análise pelo regulador.

Especificamente nesta quinta-feira, 16, o mercado tem reagido positivamente à notícia de que o governo Trump pode criar reservas estratégicas de outras criptomoedas além do bitcoin. Uma das citadas é o XRP, reforçando movimentos especulativos em torno do ativo.

A combinação de fatores positivos impulsionou o ativo ao longo dos últimos meses. A criptomoeda chegou a uma capitalização de mercado superior a US$ 190 bilhões e superou a Solana e a USDT, se consolidando como a 3ª maior cripto do mercado.