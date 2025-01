Em US$ 99 mil, bitcoin é negociado “em range” e especialista recomenda cautela

Nesta quinta-feira, 16, o bitcoin é negociado acima dos US$ 99 mil após os dados de inflação nos Estados Unidos elevarem o otimismo do mercado para possíveis cortes na taxa de juros do país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 99.384, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 6,4%, embora apresente queda de 7% nos últimos 30 dias.

“O bitcoin está negociando ‘em range’, entre US$ 90 e US$ 99 mil desde que perdeu seu movimento parabólico. É importante não se emocionar com esses movimentos e ter cautela ao identificar pontos de compra e venda. O bitcoin pode facilmente rejeitar o topo do range em US$ 99 mil e voltar a cair, por exemplo, até os US$ 95 mil. Na minha visão de curto prazo, com a proximidade da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, é difícil que o bitcoin volte para os US$ 90 mil, a mínima do range”, disse Lucas Josa, especialista em criptomoedas do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Expectativas para cripto

Apesar do alerta, o especialista ainda compartilha perspectivas otimistas para o bitcoin em 2025.

“Um corte na taxa de juros dos Estados Unidos seria muito otimista para o mercado cripto como um todo, principalmente no primeiro ano de mandato de Donald Trump”, disse ele.

Investidores e especialistas acumulam expectativas para a posse de Donald Trump, marcada para o próximo dia 20 nos Estados Unidos. Em campanha, o candidato fez uma série de promessas para o setor de ativos digitais, chegando a se autointitular “criptopresidente”.

