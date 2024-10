ETF de XRP nos EUA é uma “certeza” e “questão de tempo”, diz CEO da Ripple

Lançados em janeiro deste ano, os ETFs de bitcoin à vista fizeram um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. A modalidade de investimento, que não é novidade no Brasil graças a ETFs como HASH11 E BITH11, atraiu a atenção de gigantes do mercado financeiro e provocou um forte movimento de institucionalização no mercado de criptomoedas.

Depois do lançamento, gestoras começaram a pensar em ETFs de outras criptomoedas. O país já conta com ETFs de Ethereum, lançados poucos meses depois dos ETFs de bitcoin. Juntas, ambas as criptomoedas são as maiores do mundo em valor de mercado. Apesar disso, os ETFs de Ethereum à vista não fizeram o mesmo sucesso que os ETFs de bitcoin.

Entretanto, gestoras e especialistas ainda especulam sobre a possibilidade de ETFs de outras criptomoedas. Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, ainda existem uma série de possibilidades. No Brasil, foram lançados recentemente ETFs de Solana, a atual quinta maior criptomoeda do mundo com quase US$ 78 bilhões em valor de mercado.

A XRP, sétima maior criptomoeda do mundo com US$ 30 bilhões em valor de mercado, também entrou nessa especulação. Há pouco tempo, a criptomoeda venceu uma batalha judicial de anos contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), que argumentava que a moeda se tratava de um valor mobiliário não registrado. Após gastos de aproximadamente US$ 150 bilhões da Ripple, empresa ligada à XRP, uma juíza finalmente determinou que o ativo não se tratava de um valor mobiliário.

Agora, a XRP pode integrar um ETF de criptomoeda à vista nos EUA, de acordo com Brad Garlinghouse, CEO da Ripple. Em entrevista à EXAME durante o evento Swell 2024 em Miami, o executivo afirmou que é uma “certeza” e “questão de tempo”.

"Questão de tempo"

“Para mim, é uma certeza. Nós podemos debater o quão rápido isso vai acontecer. Obviamente nós tivemos duas ou três solicitações para ter um ETF de XRP. Mas quando o ETF de bitcoin saiu, eu disse que era inevitável”, disse ele em entrevista à EXAME.

“É uma questão de tempo. E você está vendo isso acontecer. Recentemente, a Grayscale desenvolveu um ETF de cesta de ativos que inclui XRP. Investidores querem acesso a essa classe. Se os investidores querem isso, vocês vão ter empresas que o proporcionem. Porque eles podem fazer dinheiro fazendo isso. Então eu acho que vamos ter isso. É difícil saber quando, porque eu não sei quando o Gary Gensler vai embora”, acrescentou.

Gary Gensler, atual presidente da SEC, é conhecido por sua “mão de ferro” na regulação de criptoativos nos Estados Unidos. Além do processo contra a Ripple, a autarquia também processou outras empresas do setor cripto pela distribuição de supostos valores mobiliários não registrados, como a Coinbase.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

