3 criptomoedas podem se beneficiar de posse de Donald Trump nos EUA; descubra quais

Donald Trump tomará posse do cargo de presidente dos Estados Unidos pela segunda vez na próxima segunda-feira, 20. Após uma vitória que trouxe uma série de recordes para o mercado cripto, o autointitulado “criptopresidente” já movimenta o setor antes mesmo da cerimônia oficial.

Na próxima sexta-feira, 17, David Sacks, o czar de cripto e IA do governo Trump, dará o primeiro “Baile Cripto” em início às comemorações da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O evento teve ingressos custando entre US$ 2.500 e US$ 1 milhão, os mais caros, dando direito a um jantar com o próximo presidente da maior economia do mundo.

Segundo informações do New York Post, a reserva estratégica de cripto do governo norte-americano pode incluir outras moedas além do já confirmado bitcoin. Fontes do portal de notícia afirmam que o próximo presidente está “receptivo à ideia” de incluir criptomoedas criadas nos Estados Unidos, como Solana, USDC e XRP.

Baile Cripto e expectativas

Nesta quinta-feira, 16, antes do “Baile Cripto” e da cerimônia de posse, a notícia já movimenta o mercado. Enquanto a USDC não apresenta variação de preço significativa dado a sua natureza de stablecoin lastreada em dólar, XRP e SOL disparam, respectivamente, 15% e 7,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A XRP, ligada à Ripple, empresa norte-americana do setor de criptomoedas, ainda acumula uma alta surpreendente de 58% desde o início de 2025, após ter saído de aproximadamente US$ 0,60 para US$ 2 em 2024.

“Donald Trump está receptivo à ideia de não só criar uma reserva de bitcoin, mas de algumas criptomoedas criadas nos Estados Unidos, como Solana, USDC e XRP, o que seria muito positivo para o mercado como um todo. Isso traz um pouco de expectativa para o que o mercado pode ter nos próximos meses”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 16.

