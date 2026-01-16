Casual

Na Semana de Milão, Zegna aposta em terno de 1930 para ditar o novo luxo

Diretor artístico Alessandro Sartori utiliza o acervo pessoal de Gildo e Paolo Zegna para criar silhuetas fluidas e atemporais

Zegna em milão: marca confia nas raízes para conectar gerações (Filippo Fior / Gorunway.com)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18h52.

Um terno de lã australiana da década de 1930, preservado sob vidro como uma obra de arte, deu o tom do que a Zegna entende por futuro. Na Semana de Moda de Milão, que começou nesta sexta-feira, 16, a marca italiana ignorou as tendências passageiras para celebrar o lifestyle da continuidade em família, presente na nova coleção de outono/inverno de 2026.

O evento contou com a presença de grandes celebridades, incluindo Kleber Mendonça Filho e sua companheira e produtora, Emilie Lesclaux. O cineasta pernambucano vestiu peças da Zegna durante a cerimônia do Globo de Ouro no último domingo, 11, da qual o Brasil saiu como vencedor nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura).

O desfile foi ambientado em um armário imaginário, preenchido com itens reais de Gildo Zegna, presidente executivo do grupo, e a Paolo Zegna, presidente do conselho da marca. A ideia — uma tendência entre as gerações mais jovens — foi redescobrir o guarda-roupa de um antepassado e trazer para o presente cortes e tecidos que desafiam a passagem do tempo.

“Assim como a nossa parte externa, as roupas são as páginas de um diário que escrevemos ao longo de toda a nossa existência", disse o diretor artístico da marca, Alessandro Sartori. "Temos profundo orgulho e dedicamos grande empenho ao que fazemos, por isso a ideia de criar algo que possa ser guardado, reutilizado e reinterpretado por muito tempo nos impulsiona."

Reimaginação do clássico

Abito n.1.: o primeiro terno, feito na década de 1930 (Filippo Fior / Gorunway.com)

A estrela do desfile foi o Abito n.1.: o primeiro terno feito sob medida para o Conde Ermenegildo Zegna, na década de 1930, confeccionado em lã australiana. No contexto da marca, foi apresentado em uma vitrine de vidro, com ares de museu.

No restante da coleção, a lã Trofeo, criada em 1965, foi central. Reinterpretada para o presente, a matéria-prima serviu de base para silhuetas longas e fluidas, com uma atitude dégagé. Casacos e jaquetas surgem amplos e com ombros quadrados, enquanto o volume das calças parte de uma cintura alta bem ajustada.

"Tudo na Zegna começa pelo tecido. Neste guarda-roupa, essa base é combinada a um intenso processo de testes, styling, uso e aprimoramento de peças e silhuetas, trabalhadas individualmente em cada modelo, repetidas vezes”, explicou Sartori.

O guarda-roupa da Zegna na Semana de moda de Milão

Símbolo de certa formalidade, o abotoamento duplo ganhou nas peças do desfile leveza e jogo: em algumas jaquetas, foi reduzido a um terço, enquanto em outras foi redesenhado com a adição de um botão horizontal central, posicionado entre os fechamentos tradicionais. A mudança permite que a peça seja usada tanto como um clássico transpassado quanto na opção intermediária, criando um caimento mais solto e aberto.

A sensibilidade gráfica da coleção apareceu nos blazers de gola alta com detalhes em couro e nos coletes matelassados. Nos pés, a aposta são os slippers de inspiração outdoor e mocassins em camurça e feltro de lã. A paleta de cores remete à natureza, com notas cremosas de stella alpina, tons de mogno, bétula e terra, além de matizes de safira e jade. Retornam também os clássicos cinza-antracite e o preto dessaturado.

O trabalho tátil nas peças também chamou atenção pela variedade de misturas, como o tweed fantasia em lã e papel ou lã e alpaca, além do uso do Oasi Cashmere e da flanela de lã Falkland.

