Governo dos EUA alerta companhias áreas sobre atividades militares na América Latina

Alerta abrange o espaço aéreo do México, Equador, Colômbia e áreas do leste do Oceano Pacífico

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h38.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu, na sexta-feira, 16 de janeiro, alerta para que companhias aéreas adotem precauções ao sobrevoar a América Central e partes da América do Sul.

Segundo o órgão, o aviso ocorrem em razão de riscos associados a possíveis atividades militares e interferência nos sistemas de navegação via GPS.

O alerta abrange o espaço aéreo do México, de países da América Central, além do Equador, Colômbia e áreas do leste do Oceano Pacífico. Segundo a agência, o alerta terá validade inicial de 60 dias.

A medida ocorre em meio a um cenário de tensões crescentes entre os Estados Unidos e governos da região. Após operações militares recentes no sul do Caribe, incluindo ações na Venezuela, o espaço aéreo caribenho chegou a ser restringido, impactando o tráfego de voos comerciais.

Em dezembro, um avião da JetBlue com destino a Nova York precisou executar uma manobra evasiva para evitar colisão com uma aeronave militar dos Estados Unidos próxima à costa da Venezuela. A situação envolveu um avião-tanque da Força Aérea norte-americana que operava sem transponder ativo, dificultando sua detecção por sistemas civis.

