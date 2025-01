Bitcoin vai ter "valorização exponencial" no governo Trump, diz Nayib Bukele

Nayib Bukele, atual presidente de El Salvador, afirmou na última terça-feira, 14, que acredita que o novo mandato de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos vai resultar em uma "valorização exponencial" do bitcoin ao longo dos próximos anos.

Bukele falou sobre o tema durante uma coletiva de imprensa, reforçando seu otimismo sobre a criptomoeda: "Eu acredito, pessoalmente, que esse ano e os próximos anos serão muito importantes para o bitcoin e para todo o ecossistema. Em especial com a chegada de Trump ao poder".

A projeção do presidente de El Salvador sobre uma disparada do ativo envolve principalmente a expectativa dele de que os Estados Unidos criarão uma reserva estratégica da criptomoeda, algo que foi defendido por Trump depois da sua vitória nas eleições do país.

Se a proposta efetivamente for implementada, Bukele acredita que o bitcoin teria um salto exponencial de valor, criando um novo ambiente global mais favorável para a criptomoeda ao redor do mundo e no mercado financeiro.

No caso de El Salvador, o presidente destacou que o país seria beneficiado pelo cenário, já que já possui uma reserva da criptomoeda. A nação da América Central foi a primeira do mundo a adotar o ativo como uma moeda de curso legal, em 2021.

Desde então, o governo tem realizado compras diárias de 1 unidade de bitcoin, criando a reserva do país. A possibilidade da criação de uma reserva pelos Estados Unidos teria um impacto maior no ativo, já que levaria à compra de uma quantia expressiva da criptomoeda pelo país.

Durante a coletiva, Bukele também confirmou que a empresa Tether mudará sua sede para El Salvador. A companhia é mais conhecida por ser a emissora da USDT, a maior e mais usada criptomoeda pareada ao dólar do mundo, figurando entre as cinco maiores criptos do mercado.

Bukele afirmou que segue otimista sobre o futuro do bitcoin e que acredita que o crescimento do mercado cripto vai trazer novas oportunidades para El Salvador ao longo de 2025 e nos próximos anos, com o país se consolidando como parte do ecossistema cripto global.