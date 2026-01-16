Future of Money

SWIFT testa stablecoin de euro em pagamentos de títulos tokenizados

Societe Generale-Forge afirmou que sua stablecoin EUR CoinVertible é o primeiro criptoativo em conformidade com o MiCA que é “nativamente compatível” com as capacidades de interoperabilidade do SWIFT

22 June 2022, Baden-Wuerttemberg, Rottweil: The lettering Euro can be seen on a 1-Euro coin next to a 20-Euro Schin in an office. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images) (Silas Stein/picture alliance/Getty Images)

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14h40.

A rede global de mensagens bancárias SWIFT testou a stablecoin lastreada em euro da Société Générale como parte de uma colaboração voltada a melhorar a interoperabilidade entre sistemas financeiros tradicionais e ativos baseados em blockchain.

A SG-Forge, subsidiária de ativos digitais da Société Générale, anunciou nesta quinta-feira que concluiu com sucesso a troca e a liquidação de títulos tokenizados tanto em moedas fiduciárias quanto em moedas digitais.

A colaboração envolveu transações na stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) da SG-Forge, que o banco lançou inicialmente na rede Ethereum em 2023.

“Essa iniciativa mostrou que títulos tokenizados podem aproveitar infraestruturas de pagamento existentes, permitindo que instituições financeiras e empresas se beneficiem de liquidações mais rápidas e de processos operacionais seguros e em conformidade por meio da integração dos padrões ISO 20022”, afirmou a SG-Forge.

“Primeira stablecoin em conformidade com o MiCA para a interoperabilidade da SWIFT”

O projeto conjunto demonstrou a viabilidade de casos de uso importantes para as operações de mercado, incluindo emissão, liquidação de entrega contra pagamento, pagamentos de cupons e resgate.

Como parte da cooperação, a SG-Forge disponibilizou seu padrão de código aberto, chamado Compliance Architecture for Security Tokens (CAST), incluindo seu security token e a stablecoin EURCV.

Notavelmente, a SG-Forge descreveu sua stablecoin EURCV como o primeiro ativo de liquidação on-chain em conformidade com a estrutura de Mercados em Criptoativos (MiCA) da Europa e “nativamente compatível com as capacidades de interoperabilidade da Swift”.

“Ao provar que a Swift pode orquestrar transações de ativos tokenizados em múltiplas plataformas, estamos abrindo caminho para que nossos clientes adotem ativos digitais com confiança e em escala”, disse Thomas Dugauquier, líder de produto de ativos tokenizados do SWIFT, em um anúncio conjunto.

“Trata-se de criar uma ponte entre as finanças existentes e as tecnologias emergentes”, acrescentou.

SWIFT trabalha com 30 bancos

O SWIFT anunciou planos de “adicionar um ledger baseado em blockchain à sua pilha de infraestrutura” em setembro de 2025.

A SG-Forge foi uma das pelo menos 30 instituições financeiras em todo o mundo que a SWIFT citou como parceiras de seu projeto de ledger, que tem foco em pagamentos internacionais em tempo real, 24/7, e começou com um protótipo conceitual desenvolvido pela empresa de software Ethereum Consensys.

Espera-se que o sistema futuro da SWIFT aplique a tecnologia blockchain para fornecer um “registro seguro e em tempo real de transações” compartilhado entre instituições financeiras, que registrará a sequência, validará transações e aplicará regras por meio de contratos inteligentes.

O Cointelegraph procurou a SG-Forge e a SWIFT para comentar quais redes de blockchain específicas foram usadas no projeto concluído recentemente, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

