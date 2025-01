Criptomoeda meme dogecoin pode ganhar ETF nos EUA ainda em 2025, diz empresa

A Wintermute, uma das principais empresas do mercado de criptomoedas, acredita que a dogecoin vai ser a primeira criptomoeda meme do setor a conquistar um ETF nos Estados Unidos. A previsão é ousada, já que considera que isso pode ocorrer ainda em 2025.

Os ETFs de criptomoedas estrearam nos Estados Unidos em 2024, com o lançamento de fundos negociados em bolsa de investimento em bitcoin e ether. Atualmente, pedidos de lançamento de ETFs de outras criptos também estão em análise pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do país.

A expectativa de analistas é que a mudança no comando do regulador, com a indicação de um novo presidente mais favorável e aberto ao setor, abriria espaço para a aprovação de ETFs de criptomoedas. Mas a maioria não espera que isso se estenda para fundos de criptomoedas meme.

Até o momento, nenhuma gestora entrou com pedido para lançar um ETF de memecoin, incluindo de dogecoin. Mas a Wintermute acredita que isso pode mudar em breve. O motivo, explica, o grande volume de negociação desses ativos, o que "em última instância gera interesse, que então gera a indexação".

A Wintermute pontua que o volume de negociação de criptomoedas meme entre instituições tradicionais é baixo, mas saltou 210% entre 2023 e 2024, ilustrando esse interesse crescente. Nesse sentido, o lançamento de ETFs desses ativos é tido pela empresa como natural.

"Se o segmento de criptomoedas meme continuar a crescer, você pode imaginar até onde ele pode chegar, e o nome com mais liquidez desse grupo é o dogecoin", ressaltou Jake Ostrovkis, um investidor da empresa. Atualmente, a dogecoin é a memecoin mais valiosa do segmento.

No momento, analistas acreditam que os ativos com mais chance de ganhar um ETF são a litecoin e a HBAR, já que ambas não são vistas pelas SEC como valores mobiliários. No caso de outras criptos, incluindo a dogecoin, seria preciso ocorrer uma mudança de classificação para viabilizar uma aprovação futura.

A dogecoin tem sido um dos destaques do mercado cripto desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. O motivo é a sua ligação com o bilionário Elon Musk, que foi escolhido por Trump para chefiar um órgão com o mesmo nome da criptomoeda, impulsionando o seu preço.