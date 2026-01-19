Economia

Faturamento na indústria cresce, mas emprego cai pelo 3º mês seguido

Apesar da alta de 1,2% no faturamento em novembro, a indústria registra a terceira queda seguida no emprego e recuo de 2,3% na massa salarial acumulada em 2025

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21h25.

Dados de indicadores industriais divulgados pela nesta segunda-feira, 19, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelam que o emprego industrial caiu pelo terceiro mês seguido, apesar do crescimento no faturamento no setor.

Segundo a CNI, está desaceleração aconteceu devido aos reflexos do aperto monetário e do enfraquecimento gradual da indústria no segundo semestre de 2025.

Os dados indicam que o emprego na indústria brasileira teve queda de 0,2%, terceiro recuo seguido, desde de setembro, essa queda soma 0,6%. Mas, durante 2025, o emprego cresceu 1,7% entre janeiro e novembro.

Já o salário na indústria teve alta 1,5% em novembro, após quatro quedas consecutivas. Durante 2025, o salário do setor recuou 2,3% no acumulado do ano.

“Os indicadores sobre o mercado de trabalho apresentam sinais mistos. Sobre o emprego, mostra uma queda entre outubro e novembro de 2025, é uma sequência de quedas que já vinha sendo observada há alguns meses, depois de um longo período de crescimento”, afirma o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A quantidade de horas trabalhadas também caiu entre outubro e novembro, 0,7%, após três altas consecutivas. Entretanto, no acumulado dos primeiros 11 meses de 2025, o indicador subiu 0,9% em comparação ao mesmo período de 2024.

O faturamento do setor cresceu 1,2% em novembro em relação à outubro, porém a indústria brasileira encerrou 2025 com faturamento acumulado de apenas 0,3%, em comparação ao mesmo período de 2024.

Acompanhe tudo sobre:IndústriaPIB do Brasil

