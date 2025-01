Dogecoin pode ter novo recorde de preço em 2025, projeta Galaxy Digital

A gestora Galaxy Digital divulgou uma projeção nesta semana em que afirma que a dogecoin tem potencial para ultrapassar a marca histórica de preço de US$ 1 por unidade. Até hoje, a criptomoeda não conseguiu chegar perto do valor: o seu atual recorde de preço é de US$ 0,73, e ela está cotada no momento em cerca de US$ 0,35, segundo dados do CoinGecko.

Portanto, a projeção da gestora é ousada. Na prática, ela implicaria um ganho potencial significativo para investidores, com o ativo mais que triplicando de valor ao longo do ano. A Galaxy Digital afirma que a dogecoin conseguirá atingir esse marco em 2025.

Além disso, a gestora projeta que a criptomoeda também chegará a uma capitalização de mercado na casa dos US$ 100 bilhões nos próximos meses caso supere o preço de US$ 0,68, um alvo mais modesto que a barreira técnica e psicológica de US$ 1.

Essa não é a primeira vez que gestoras afirmam que a dogecoin pode chegar a US$ 1. No último grande ciclo de alta do mercado cripto, em 2021, a projeção também foi feita, mas não foi concretizada. Agora, porém, a Galaxy avalia que há um cenário mais favorável para o ativo.

O motivo principal é a sua ligação com o bilionário Elon Musk. O dono da Tesla e do X ficou famoso por compartilhar diversos comentários sobre o ativo, alternando entre críticas e elogios. Mais recentemente, porém, ele voltou a ser um grande defensor, compartilhando diversas referências ao projeto.

A maior foi a decisão de nomear um futuro órgão do governo de Donald Trump como DOGE, sigla que, em tradução, significa Departamento para a Eficiência Governamental. Musk será um dos líderes do órgão, junto com Vivek Ramaswamy.

A dogecoin tem sido uma das criptomoedas mais beneficiadas pelo chamado "Trump Trade", um movimento de investidores de concentrar aportes em projetos que são vistos como diretamente influenciados pelas medidas do próximo presidente dos Estados Unidos.

Nesse sentido, o sucesso da maior criptomoeda meme do mercado dependerá principalmente da sua ligação com Musk e, agora, com o governo Trump. Caso ela continue sendo citada pelo bilionário e ganhe ações mais concretas, como sua incorporação ao X, o ativo pode disparar e chegar a novas máximas históricas.